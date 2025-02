Piscinas e jacuzzis privados, entrada discreta: o motel perfeito para o mês do romance

Fevereiro tem o dia de São Valentim e por isso é um mês que convida ao romance. E não há melhor pretexto para uma escapadinha a dois do que o Dia dos Namorados. Mas, neste ano, podemos fazer uma pausa nos jantares previsíveis e os clichés habituais. Que tal uma noite diferente? A poucos minutos de Lisboa, há um refúgio pensado para quem leva o prazer a sério. Chama-se H2ON Motel e tem dado que falar: aqui damos de caras apenas com o luxo, porque a garantia é a de que não vai dar de caras com mais ninguém. A privacidade é um dos pontos-chave deste motel, que fica a meia hora de Lisboa.

Por umas horas ou uma noite (as estadas podem ser de quatro, seis, 12 ou 24 horas), pode ter uma experiência em que não se cruza com outras pessoas em corredores impessoais, nem terá receções formais: aqui, cada casal entra diretamente no seu próprio mundo, sem interrupções, sem olhares indiscretos. Basta seguir pela rampa de entrada e, num instante, está na garagem privada do quarto, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir.

Mas o verdadeiro encanto está para lá da porta. Todos os 47 quartos foram concebidos com um propósito: despertar os sentidos. Piscinas privadas, jacuzzis, camas de água, duches transparentes e terraços secretos tornam cada espaço único. No quarto Lyon, por exemplo, um jardim privativo convida a banhos de sol e tardes sem pressa, enquanto o Castellón tem um duche com varão. Para os que querem ir mais além, o Saigon é uma suite de 200 m² com um terraço inacreditável.

Além dos quartos incríveis, a qualquer hora do dia ou da noite, um serviço de restaurante responde aos desejos mais inesperados como uma taça de champanhe às três da manhã ou um jantar íntimo sem precisar de sair do quarto.

Os preços no H2ON Motel variam consoante o quarto escolhido e a duração da estadia. Desde escapadinhas curtas de 4 horas, com valores a partir de 64 euros, até experiências prolongadas de 24 horas, que podem ir até 650€ na suíte mais exclusiva, o motel disponibiliza uma lista imensa de opções.

Contactada pelo IOL, a direção do motel referiu que no fim de semana de São Valentim terá um pack que inclui kit de decoração, espumante e pequeno-almoço para duas pessoas.