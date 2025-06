No dia mais feliz do ano, sugerimos 12 hábitos que podem transformar a sua vida

Segundo vários especialistas em bem-estar, há práticas simples que podem realmente fazer a diferença no dia a dia. Foi por isso que decidimos reunir 12 hábitos que, segundo o site The Frugal Expat, contribuem para uma vida mais equilibrada e feliz. São gestos acessíveis, com impacto direto no bem-estar emocional, físico e mental.

Se a felicidade é uma construção diária, estas sugestões podem ser o ponto de partida ideal — e hoje é o momento certo para começar.

1. Agradecer todos os dias

Começar o dia com gratidão ajuda a moldar a forma como enfrentamos o mundo. Escrever três coisas pelas quais se sente grato ou simplesmente reconhecer os aspetos positivos da vida pode ser o suficiente para alterar o estado de espírito. Este pequeno gesto fortalece a resiliência emocional e reduz os níveis de stress.

2. Faça exercício físico regularmente

A atividade física não beneficia apenas o corpo, mas também a mente. Movimentar-se — seja numa caminhada, numa aula de yoga ou num treino mais intenso — estimula a libertação de endorfinas, que ajudam a melhorar o humor. O importante é encontrar uma forma de exercício que se adapte à sua realidade e que traga prazer.

3. Dê prioridade à qualidade do seu sono

Dormir bem não deve ser um luxo, mas sim uma prioridade. Um descanso reparador — entre 7 e 9 horas por noite — é essencial para o equilíbrio físico e emocional. Criar uma rotina noturna tranquila e afastar os dispositivos eletrónicos pode ajudar a promover um sono mais profundo e restaurador.

4. Mantenha uma dieta saudável

Aquilo que comemos influencia diretamente a nossa energia, humor e saúde geral. Uma alimentação rica em frutas, legumes, proteínas magras e cereais integrais é fundamental para o bem-estar. A hidratação também não deve ser negligenciada: beber água ao longo do dia faz toda a diferença.

5. Cultive relações fortes

As conexões humanas são uma fonte poderosa de felicidade. Estar com quem se gosta, manter relações saudáveis e dedicar tempo a conversas significativas traz mais sentido à vida. O mais importante não é o número de amizades, mas a profundidade dos laços que se criam.

6. Aproveite a natureza

Estar ao ar livre, mesmo que apenas por alguns minutos por dia, pode ter um efeito surpreendente no humor. A luz natural, o ar puro e o contacto com espaços verdes ajudam a aliviar a ansiedade e aumentam a sensação de bem-estar. Um simples passeio num jardim pode fazer toda a diferença.

7. Faça meditação

A meditação é uma ferramenta eficaz para quem procura mais equilíbrio e foco. Bastam alguns minutos diários para treinar a mente, reduzir pensamentos acelerados e cultivar a calma. Respirar fundo, fechar os olhos e centrar-se no momento presente pode ser um verdadeiro antídoto contra o stress.

8. Limite o tempo em frente a ecrãs

A exposição constante a ecrãs — seja no telemóvel, computador ou televisão — pode interferir com a saúde mental e com o sono. Criar limites no uso da tecnologia, especialmente antes de dormir, permite uma maior presença no momento e melhora a qualidade das interações e do descanso.

9. Desenvolva o pensamento positivo

A forma como falamos connosco próprios tem um enorme impacto na forma como nos sentimos. Substituir pensamentos negativos por afirmações mais otimistas e rodear-se de estímulos positivos pode melhorar o humor e fortalecer a autoconfiança. Pequenas mudanças no diálogo interior geram grandes transformações.

10. Dedique o seu tempo a cuidar de si

Reservar momentos para si é uma forma de autocuidado essencial. Pode ser uma leitura tranquila, um banho relaxante ou um momento de silêncio — o importante é reconhecer que cuidar de si é tão importante quanto cuidar dos outros. Estes momentos ajudam a recarregar energias e a recentrar prioridades.

11. Comece um hobby ou dedique-se a uma paixão

Investir tempo em atividades que tragam prazer e entusiasmo é uma forma de manter a mente ativa e o espírito leve. Um novo hobby ou uma paixão antiga podem ser a chave para se sentir mais realizado e motivado. Além disso, são ótimos aliados no combate ao stress.

12. Ajude os outros

Contribuir para o bem-estar alheio é uma das formas mais poderosas de aumentar a própria felicidade. Seja através de voluntariado, pequenos gestos no dia a dia ou simplesmente oferecendo um sorriso, ajudar os outros reforça o sentimento de pertença e promove uma sensação duradoura de propósito.

Neste 20 de junho, o chamado dia mais feliz do ano, vale a pena parar e refletir: como quer sentir-se daqui a um ano? Ao incorporar estes hábitos na sua rotina, aumentará a probabilidade de manter uma sensação de bem-estar constante — não apenas num dia especial, mas todos os dias.