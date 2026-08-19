Lifestyle
Lili Caneças
Lili Caneças

Esta menina é hoje uma das mulheres mais famosas do país e tem 82 anos

Há 22 min
Mais 4 sugestões
Filha de um dos maiores craques do futebol português já tem 27 anos e é médica
Lili Caneças abriu-nos a porta do seu apartamento. “Muito chique”
Novo amor? Cláudio Ramos é questionado sobre a sua vida amorosa e tem reação reveladora: "Vi nos teus olhos"
A irmã de Georgina Rodríguez esteve no casamento. E a família de Cristiano Ronaldo? Novo documento revela tudo

Aos 82 anos, continua a ser uma presença constante na vida social portuguesa,

Quem olha para esta fotografia dificilmente imaginaria a mulher que aquela menina viria a tornar-se. Aos dois anos, de fato de banho preto e junto ao mar, Lili Caneças surgia diante da objetiva de um fotógrafo profissional, numa imagem que hoje guarda um significado muito especial e que era rara na época.

A fotografia foi tirada na praia da Figueira da Foz, há 80 anos, quando Lili ainda era uma bebé. A recordação foi agora partilhada pela própria socialite nas redes sociais, precisamente no Dia Mundial da Fotografia, numa homenagem a todos os fotógrafos que foram registando diferentes momentos da sua vida.

“Eu há 80 anos de maillot de banho preto, na praia da Figueira da Foz”, escreveu Lili Caneças, explicando que a fotografia foi captada por um profissional a quem a mãe comprava as imagens.

Mais do que uma simples fotografia de infância, o retrato tornou-se uma pequena viagem no tempo. Numa época em que as fotografias de família eram cuidadosamente guardadas e os fotógrafos de praia tinham um papel especial nas memórias de tantas famílias, esta imagem acabou por preservar um instante da infância de uma mulher que viria a tornar-se uma das figuras mais conhecidas da sociedade portuguesa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na publicação, deixou ainda uma mensagem de gratidão: “Em homenagem a todos os fotógrafos que, desde que nasci, passaram pela minha vida…”

Aos 82 anos, Lili Caneças continua a ser uma presença constante na vida social portuguesa, com a sua personalidade única, alguma excentricidade e uma simpatia que faz com que seja admirada por milhares de seguidores.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Filha de um dos maiores craques do futebol português já tem 27 anos e é médica
Lili Caneças abriu-nos a porta do seu apartamento. “Muito chique”
Novo amor? Cláudio Ramos é questionado sobre a sua vida amorosa e tem reação reveladora: "Vi nos teus olhos"
A irmã de Georgina Rodríguez esteve no casamento. E a família de Cristiano Ronaldo? Novo documento revela tudo