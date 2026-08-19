Esta menina é hoje uma das mulheres mais famosas do país e tem 82 anos

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Quem olha para esta fotografia dificilmente imaginaria a mulher que aquela menina viria a tornar-se. Aos dois anos, de fato de banho preto e junto ao mar, Lili Caneças surgia diante da objetiva de um fotógrafo profissional, numa imagem que hoje guarda um significado muito especial e que era rara na época.

A fotografia foi tirada na praia da Figueira da Foz, há 80 anos, quando Lili ainda era uma bebé. A recordação foi agora partilhada pela própria socialite nas redes sociais, precisamente no Dia Mundial da Fotografia, numa homenagem a todos os fotógrafos que foram registando diferentes momentos da sua vida.

“Eu há 80 anos de maillot de banho preto, na praia da Figueira da Foz”, escreveu Lili Caneças, explicando que a fotografia foi captada por um profissional a quem a mãe comprava as imagens.

Mais do que uma simples fotografia de infância, o retrato tornou-se uma pequena viagem no tempo. Numa época em que as fotografias de família eram cuidadosamente guardadas e os fotógrafos de praia tinham um papel especial nas memórias de tantas famílias, esta imagem acabou por preservar um instante da infância de uma mulher que viria a tornar-se uma das figuras mais conhecidas da sociedade portuguesa.

Na publicação, deixou ainda uma mensagem de gratidão: “Em homenagem a todos os fotógrafos que, desde que nasci, passaram pela minha vida…”

Aos 82 anos, Lili Caneças continua a ser uma presença constante na vida social portuguesa, com a sua personalidade única, alguma excentricidade e uma simpatia que faz com que seja admirada por milhares de seguidores.