Tem estas coisas em casa? Podem valer dinheiro e ajudá-lo a poupar

Fonte: Wallapop

Tem roupa esquecida no armário, um telemóvel antigo numa gaveta ou equipamentos guardados na arrecadação? Aquilo que já não utiliza pode ainda ter valor. No Dia Mundial da Poupança, a Wallapop lembra que vender objetos em segunda mão é uma forma de recuperar parte do dinheiro investido.

E se uma parte do dinheiro de que precisa estivesse já dentro de casa? Não numa carteira esquecida ou numa gaveta cheia de moedas, mas em objetos que deixou de usar e que continuam guardados há meses — ou até anos.

Um telemóvel que foi substituído por um modelo mais recente, roupa que já não veste, livros que não tenciona voltar a ler ou equipamentos desportivos que ficaram para trás são exemplos de coisas que podem continuar a ter valor para outras pessoas.

A propósito do Dia Mundial da Poupança, assinalado a 31 de outubro, a Wallapop, plataforma de compra e venda de artigos em segunda mão, deixa um desafio aos portugueses: olhar para aquilo que têm em casa com outros olhos e perceber se alguns desses objetos podem transformar-se em rendimento extra.

A ideia é simples: poupar não significa apenas cortar despesas ou conseguir pôr dinheiro de lado ao final do mês. Também pode passar por recuperar parte do que já gastámos, dando uma nova utilidade a coisas que deixaram de fazer parte da nossa rotina.

4 sítios onde pode ter dinheiro parado em casa

Antes de pensar em novas compras ou em formas de reduzir as despesas, vale a pena fazer uma pequena revisão ao que já possui. Estes são quatro locais onde pode encontrar objetos com potencial para venda.

1. O armário: roupa que já não veste

É fácil acumular peças que deixaram de servir, já não correspondem ao nosso estilo ou simplesmente passaram várias estações sem sair do cabide.

Calças, casacos, vestidos, malas, sapatos e acessórios em bom estado podem interessar a quem procura determinadas peças sem pagar o preço de um artigo novo.

O primeiro passo é separar aquilo que ainda usa do que já não faz sentido manter. Depois, basta avaliar o estado das peças, fotografá-las com boa luz e indicar claramente o tamanho, a marca e eventuais sinais de utilização.

2. A gaveta da tecnologia: telemóveis e consolas esquecidos

Mudou de telemóvel e guardou o anterior «para o caso de dar jeito»? Tem um tablet, uma consola ou outros equipamentos que já não utiliza?

A tecnologia é uma das áreas em que vale a pena verificar se os objetos guardados continuam a ter procura. Mesmo quando já não são a primeira escolha do proprietário, alguns equipamentos podem continuar a ser úteis para outras pessoas.

Antes de colocar um dispositivo à venda, confirme o seu funcionamento, faça uma reposição das definições de fábrica e elimine os seus dados pessoais. No caso dos telemóveis, retire também os cartões SIM e de memória.

3. As estantes: livros, videojogos e brinquedos

Os livros que já leu, os videojogos que deixou de jogar e os brinquedos com que as crianças já não brincam podem ter uma segunda vida noutra casa.

Em vez de permanecerem esquecidos nas estantes, estes artigos podem interessar a leitores, colecionadores, jogadores ou famílias que procuram alternativas mais económicas.

Agrupar artigos semelhantes, verificar se estão completos e descrever honestamente o seu estado são formas simples de preparar um anúncio mais útil para quem está à procura.

4. A arrecadação: objetos que já não têm lugar na rotina

Pequenos móveis, peças de decoração, material desportivo e eletrodomésticos funcionais também podem merecer uma segunda oportunidade.

Por vezes, guardamos estes objetos porque ainda estão em boas condições, apesar de já não precisarmos deles. Uma mudança de casa, um novo passatempo ou a substituição de um equipamento podem explicar a sua presença na arrecadação.

Se já não lhes dá uso, vale a pena verificar se existe procura antes de decidir o que fazer com eles. No caso dos artigos maiores, indique as dimensões e as condições de recolha para evitar dúvidas e facilitar a negociação.

Como transformar objetos esquecidos em dinheiro extra?

Encontrar artigos para vender é apenas o primeiro passo. Para aumentar as hipóteses de conseguir uma venda, há alguns cuidados que fazem a diferença.

Verifique o estado do artigo. Confirme se funciona, se está completo e se apresenta marcas de utilização.

Pesquise preços semelhantes. Compare artigos da mesma marca, modelo e estado para definir um preço realista.

Tire fotografias claras. Mostre o objeto de vários ângulos e inclua eventuais defeitos.

Seja transparente na descrição. Indique as características relevantes e não esconda problemas que possam influenciar a decisão de compra.

Tenha atenção à segurança. Utilize os mecanismos de pagamento e comunicação disponibilizados pela plataforma e desconfie de pedidos de dados pessoais ou pagamentos fora dos canais habituais.

Não existe garantia de que todos os objetos sejam vendidos, nem de que o valor recuperado seja significativo. Ainda assim, fazer uma seleção do que já não utiliza pode ajudar a identificar oportunidades para obter algum dinheiro extra e libertar espaço em casa.

Poupar também pode começar com uma arrumação

Num mês em que o orçamento familiar merece atenção redobrada, a poupança não tem de começar com grandes mudanças. Por vezes, basta olhar para aquilo que já temos e perceber se continua a fazer sentido mantê-lo.

O desafio lançado pela Wallapop para o Dia Mundial da Poupança passa precisamente por essa mudança de perspetiva: um objeto que perdeu utilidade para uma pessoa pode continuar a ser valioso para outra.

Antes de voltar a guardar tudo na gaveta, talvez valha a pena perguntar: o que tem em casa que já não usa e que outra pessoa poderia aproveitar?