Prevenção e controlo da diabetes: 5 chás que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue

O controlo dos níveis de açúcar no sangue é fundamental, especialmente em pessoas com diabetes ou risco de desenvolver a doença. Além da dieta e do exercício físico, algumas infusões podem desempenhar um papel de aliado na regulação da glicemia.

Diversas plantas contêm compostos ativos que ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir os níveis de açúcar no sangue e, em alguns casos, até prevenir complicações associadas à diabetes.

Estas infusões são amplamente usadas em todo o mundo e têm comprovação científica em vários estudos que se debruçaram sobre os seus benefícios. No entanto, é importante sublinhar que estes chás devem ser complementares a uma alimentação saudável e não substituem os tratamentos médicos convencionais.

Chá de Hibisco (Hibiscus sabdariffa)

Estudos sugerem que o hibisco pode melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a regular os níveis de glicose. Além disso, também tem propriedades antioxidantes e ajuda a controlar o colesterol, como se pode ler no site Hibiscus sabdariffa: MedlinePlus Supplements da National Library of Medicine, dos Estados Unidos.

Chá de Melão-de-São-Caetano (Momordica charantia)

Conhecido como um potente agente antidiabético, este chá contém compostos que ajudam a baixar a glicose no sangue, imitando a ação da insulina. É amplamente utilizado em diversos países para tratar a diabetes, segundo o mesmo site do governo norte-americano.

Chá de Semente de Feno-grego (Trigonella foenum-graecum)

Estudos sugerem que o feno-grego pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue em pessoas com diabetes ou pré-diabetes, mas a maioria ainda não tem dados suficientes, de acordo com o National Center for Complementary and Integrative Health.

Chá de Cardo Mariano (Silybum marianum)

Embora mais conhecido pelos seus benefícios para o fígado, o cardo mariano ajuda reduzir os níveis de açúcar no sangue, sendo promissor no controlo da diabetes, como escreve o site científico Webmed. Estudos concluiram que o cardo mariano melhorou a resistência à insulina.

Chá de Canela

Alguns estudos demonstraram que a canela tem capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina e que o consumo regular pode ajudar a reduzir a glicemia, principalmente em pessoas com diabetes tipo 2.Porém, e apesar de se acreditar nos seus benefícios, a American Diabetes Association descarta o uso da canela no tratamento de diabetes por ainda não ter dados suficientes, como explica no site WebMed o médico Michael Dansinger, diretor do programa de reversão de diabetes do Tufts Medical Center, nos Estados Unidos.

