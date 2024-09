Se tem isto nos pés, atenção que pode ser um sintoma de diabetes, alerta farmacêutico

Sopas saudáveis e substanciais para todas as estações

Quando falamos de saúde, há órgãos e partes do corpo que parecem ter mais a nossa atenção do que outros. Os pés parece que são muitas vezes deixados para segundo plano, o que é interessante já que são uma área do corpo essencial para o nosso bem-estar. Passamos uma grande parte da nossa vida sobre eles, ainda assim muitas vezes ignoramos os sinais que nos dão.

Problemas cardíacos, colesterol elevado e até diabetes são alguns dos problemas de saúde para os quais os nossos pés podem alertar. Sintomas como pele seca, fungos, frio ou feridas que demoram a cicatrizas nos pés podem indicar que algo não está bem e é essencial estar atento, esclarece o site espanhol HuffPost.

Citado pelo meio, Noel Wicks, farmacêutico, alertou para a importância de tomarmos conta dos nossos pés, incluindo as unhas, já que podem afetar a nossa saúde em geral. Mais do que isso, há sinais que surgem nos pés que podem ser indicativos de diabetes. O problema é que estes sintomas são muitas vezes ignorados por quem os tem.

O especialista refere que os seguintes sintomas podem ser indicativos de diabetes:

Formigueiro;

Dores;

Ardor;

Perda de sensibilidade nos pés;

Pele gretada ou seca;

Pele de atleta;

Infeções por fungos.

Se está com alguns destes problemas nos pés, não ignore. O recomendado é procurar o seu médico para que estes sinais sejam analisados e se possa perceber qual é a sua causa.