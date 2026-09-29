Disseram-lhe que era “infértil” e pensou deixar a mulher que amava. Hoje, este famoso português é pai e vive uma história de amor inspiradora

Bernardo Girão foi pai pela primeira vez ao lado de Cláudia Sousa, mas o caminho até à parentalidade ficou marcado por um momento que o antigo concorrente de Love on Top, da TVI, nunca tinha contado publicamente. Pela primeira vez, revelou num podcast o diagnóstico que recebeu quando o casal decidiu tentar ter um filho.

A revelação aconteceu durante uma conversa em que Bernardo recordou o percurso que viveu com Cláudia antes do nascimento do filho. O casal, que se conheceu no reality show da TVI, viu o sonho de aumentar a família ser colocado em causa depois de uma ida do ex-concorrente ao médico.

Tudo começou quando Bernardo sentiu algo estranho no testículo esquerdo enquanto tomava banho. Perante a situação, decidiu procurar ajuda médica. Foi então que recebeu uma notícia que, segundo o próprio, o deixou em choque: “Bernardo, você esqueça, tem montes de varizes no testículo, você é infértil. Não vai conseguir ser pai.”

A frase ficou-lhe na memória. O diagnóstico surgiu precisamente numa altura em que Bernardo e Cláudia tinham decidido tentar ser pais, tornando a notícia ainda mais difícil de assimilar.

“Tu tens o sonho de ser mãe e não é compatível”

Visivelmente emocionado ao recordar o episódio, Bernardo explicou que uma das maiores preocupações naquele momento era o sonho antigo de Cláudia de ser mãe.

“Eu tenho isto, tu tens o sonho de ser mãe e não é compatível, vamos ter de seguir direções opostas”, terá dito à companheira, segundo recordou no podcast.

Mas a resposta de Cláudia acabou por surpreendê-lo e tornar-se numa das partes mais marcantes de toda a história.

“Bernardo, jamais vou fazer isso, se algum dia tiver de adotar uma criança contigo, adoto!”, terá respondido a companheira.

A reação emocionou Bernardo, que percebeu naquele momento que, independentemente das dificuldades que pudessem surgir, Cláudia não estava disposta a abandonar o projeto de vida que tinham construído juntos.

Bernardo Girão decidiu procurar uma segunda opinião

Apesar do diagnóstico recebido, Bernardo decidiu não ficar apenas com aquela avaliação médica.

“Para não ficar só com uma opinião de um médico”, explicou, procurou uma segunda opinião e realizou um espermograma.

Foi então que recebeu uma resposta completamente diferente da primeira. “Bernardo, já vi os teus exames... o que tu tens de valores tinha eu quatro vezes mais. Sabes quantos filhos tenho? Três”, recordou.

A nova avaliação trouxe, assim, uma perspetiva diferente sobre a possibilidade de Bernardo vir a ser pai. E o desfecho acabaria por chegar pouco tempo depois: dois meses após esta segunda avaliação, Cláudia engravidou.

A história foi agora partilhada por Bernardo pela primeira vez publicamente e revela uma dimensão até aqui desconhecida da relação do casal.

Conhecidos do público desde a participação em Love on Top, Bernardo Girão e Cláudia acabaram por construir uma vida em comum longe de alguns dos holofotes que marcaram o início da relação.

O relato do antigo concorrente mostra que, antes da chegada do filho, os dois enfrentaram um momento de grande incerteza, que chegou a colocar em causa a concretização do sonho de serem pais.