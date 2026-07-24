Há cada vez mais portugueses a comprarem diamantes produzidos em laboratório

Os diamantes produzidos em laboratório estão a conquistar os consumidores portugueses. Segundo dados da plataforma de leilões online Catawiki, em junho deste ano os portugueses compraram mais 135% de joias com este tipo de diamantes do que no mesmo mês de 2025, registando o maior crescimento entre os principais mercados da empresa.

A tendência já se fazia sentir ao longo do primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, o número de compras de joias com diamantes produzidos em laboratório aumentou 185% face ao período homólogo, refletindo uma procura crescente por uma alternativa que combina o aspeto e as características dos diamantes naturais com um preço mais acessível.

Uma tendência que ganha força na Europa

Esta mudança acompanha uma tendência que se está a consolidar em toda a Europa. Depois de ganharem popularidade nos Estados Unidos e no Reino Unido, os diamantes produzidos em laboratório estão agora a afirmar-se no mercado europeu. Na Catawiki, as vendas desta categoria cresceram mais de 5.500% desde o seu lançamento, em 2024, enquanto as pesquisas por "diamantes produzidos em laboratório" aumentaram mais de 500%.

Segundo a plataforma, a crescente procura está ligada à mudança dos hábitos de consumo, sobretudo entre os compradores mais jovens e aqueles que adquirem uma joia com diamantes pela primeira vez. Em vez de privilegiarem apenas a tradição, muitos consumidores valorizam agora fatores como o design, o tamanho da pedra e o preço.

Porque estão a conquistar os consumidores?

Produzidos através de tecnologia que recria as condições naturais em que os diamantes se formam, estes diamantes têm as mesmas propriedades físicas, químicas e óticas dos naturais. A principal diferença está na origem e no preço, significativamente mais baixo, o que permite aos consumidores optar por pedras maiores ou de melhor qualidade sem aumentar tanto o investimento.

Esta maior acessibilidade está também a alterar as preferências dos compradores. De acordo com a Catawiki, cresce a procura por peças mais vistosas, como anéis com pedras de maior dimensão, pulseiras *tennis* e colares, acompanhando uma tendência impulsionada pelas redes sociais e pelos estilos vistos nas passadeiras vermelhas.

Naturais e de laboratório convivem no mercado

Apesar da popularidade crescente dos diamantes produzidos em laboratório, os diamantes naturais continuam a manter um lugar relevante no mercado. A Catawiki sublinha que a procura por ambos os tipos de pedras continua elevada, o que indica que muitos consumidores não veem estas opções como concorrentes diretas, mas sim como escolhas diferentes para necessidades e orçamentos distintos.

O que deve ter em conta antes de comprar

Para quem está a ponderar comprar um diamante produzido em laboratório, os especialistas recomendam verificar sempre se a pedra possui certificação emitida por entidades independentes, como a GIA, a IGI ou a HRD, garantindo assim a autenticidade e as características da joia.

Ao contrário dos diamantes naturais, estas pedras não são normalmente encaradas como um investimento financeiro. A sua principal atratividade está na possibilidade de adquirir joias de elevada qualidade a preços mais acessíveis, tornando os diamantes uma opção cada vez mais presente no dia a dia e não apenas reservada para ocasiões especiais, como pedidos de casamento ou aniversários.