Atleta do Benfica dá notícia inesperada e deixa colegas de equipa em lágrimas [Vídeo]

Foi perante as companheiras de equipa que Diana Silva decidiu partilhar uma das notícias mais importantes da sua vida. Visivelmente nervosa, a internacional portuguesa anunciou ao plantel do SL Benfica que está grávida, num momento que acabou por ser recebido com emoção e muitos aplausos.

A futebolista, de 31 anos, explicou às colegas que a descoberta aconteceu depois de realizar uma ecografia e que, apesar de a gravidez ter sido inesperada para o clube, está muito feliz com a forma como a estrutura encará-la.

“Fui fazer uma ecografia e queria comunicar que estou grávida", começou por dizer, emocionada, recebendo um enorme aplauso das colegas.

"É uma notícia um pouco inesperada para o clube, mas estou muito feliz pela forma como a estrutura encarou o desafio, mostra que é uma evolução no desporto feminino em Portugal", adiantou.

A notícia foi partilhada perante todo o grupo, num momento que contou também com intervenções do treinador Ivan Baptista e de Mónica Jorge, diretora-geral para o futebol feminino do Benfica.

Veja agora o vídeo do momento que está a emocionar o País:

Diana Silva vai continuar a treinar

A gravidez não significa, para já, uma interrupção da ligação da jogadora ao futebol. Diana Silva vai manter uma rotina de treinos adaptada à nova condição, com o acompanhamento próximo das áreas de saúde e performance do Benfica.

A decisão é encarada pela própria jogadora como um sinal da evolução que o futebol feminino tem vivido e das condições que hoje existem para que as atletas possam conciliar a carreira profissional com diferentes fases da vida.

“Estamos a ter cada vez mais condições de ter a nossa carreira de uma forma nornal em todas as fases da vida”, completou.