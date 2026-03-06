Facebook Instagram
Limpar o micro-ondas nunca foi tão fácil: basta usar isto e não é preciso esfregar

É assim que e limpa o micro-ondas facilmente
IOL
Hoje às 12:31
Fonte: freepick
Limpar o micro-ondas é sempre uma tarefa que ninguém adora fazer. A gordura e os restos de comida parecem agarrar-se às paredes do aparelho, e muitas vezes é preciso esfregar durante minutos para conseguir deixá-lo minimamente limpo. No entanto, a criadora de conteúdos @sorrialista partilhou uma dica que promete tornar tudo mais rápido e simples e sem precisar de esfregar.

A técnica é muito fácil e utiliza apenas produtos naturais: basta colocar uma rodela de limão e um pouco de vinagre num copo ou tigela e aquecer no microondas durante 30 segundos.

O vapor libertado pela mistura ajuda a amolecer toda a gordura e sujidade, tornando desnecessário esfregar. Depois, é só passar um pano e ver a sujidade desaparecer como por magia.

Uma solução prática, económica e ecológica para ter o microondas limpo em segundos, perfeita para quem gosta de truques simples que realmente funcionam.
