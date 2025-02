Adeus manchas: esta é a melhor forma de limpar espelhos e vidros

Já notou que os espelhos de casa ficam com algumas marcas, mesmo após os ter limpo com produtos de adequados? A verdade é que é fundamental escolher os métodos certos.

Muitos produtos de limpeza podem deixar resíduos ou até mesmo causar riscos nas superfícies. Além disso, o uso de água da torneira com minerais ou o acúmulo de gordura pode piorar a situação.

O jornal mexicano El Heraldo partilhou uma solução super simples e com ingredientes que tem em casa: uma mistura de vinagre branco e água. O vinagre, com as suas propriedades desinfetantes e desengordurantes, é a escolha perfeita para obter um brilho sem manchas.

Se as manchas forem mais persistentes, refere o mesmo artigo adicione um pouco de bicarbonato de sódio à mistura. Aplique sobre as manchas, deixe atuar por alguns minutos e depois esfregue suavemente com um pano de microfibra. Enxague com água destilada para evitar resíduos e seque bem.