Cinco dicas para poupar tempo na sua rotina da manhã e ser tudo menos stressante

Manhãs podem ser desafiantes, especialmente quando a pressão do dia se inicia logo ao acordar. Para aqueles que tentam ganhar alguns minutos preciosos de sono antes de enfrentar um dia repleto de compromissos, estabelecer uma rotina estruturada pode fazer toda a diferença. Inspirado nas sugestões do site norte-americano The Cleaning Authority, aqui estão cinco conselhos para otimizar a sua rotina matinal e começar o dia com sucesso.

1. Coloque o despertador noutra divisão

Deixe o despertador ou o telemóvel numa divisão diferente, como a casa de banho. Esta simples mudança obriga-o a levantar-se para desligar o alarme, ajudando-o a resistir à tentação de carregar no botão de snooze e voltar a dormir. Assim que estiver em movimento, será mais fácil manter-se acordado.

2. Invista numa máquina de café programável

Se é apreciador de café ou chá, uma máquina de café programável pode ser uma grande aliada. Prepare tudo na noite anterior e programe a máquina para começar a funcionar a uma hora específica. Assim, acordará com o aroma de café acabado de fazer a espalhar-se pela casa – uma motivação extra para sair da cama.

3. Prepare o pequeno-almoço com antecedência

Se costuma planear almoços para levar para o trabalho, experimente fazer o mesmo com o pequeno-almoço. Algumas opções fáceis de preparar com antecedência incluem:

Taças ou sandes de pequeno-almoço;

Pacotes prontos para smoothies, que podem ser rapidamente misturados;

Muffins de ovo;

Papas de aveia preparadas durante a noite.

Com estas escolhas, pode ganhar tempo e começar o dia com energia.

4. Escolha e passe a roupa na véspera

Poupe o tempo que gasta todas as manhãs a decidir o que vestir. Planeie o seu conjunto na noite anterior e deixe tudo pronto. Desta forma, não só evita a indecisão matinal, mas também evita o caos de roupas espalhadas pela casa quando tenta encontrar a combinação perfeita.

5. Mantenha os essenciais num lugar fixo

Quantas vezes já se encontrou a meio caminho da porta e percebeu que esqueceu a carteira ou as chaves? Antes de ir dormir, coloque tudo o que precisar para o dia seguinte – chaves, carteira, casaco, e outros essenciais – num lugar específico. Assim, quando chegar a hora de sair, terá tudo organizado e pronto a ser levado.

Adotar estas estratégias pode ajudar a transformar as suas manhãs, tornando-as menos stressantes e mais produtivas. Experimente introduzir estas mudanças na sua rotina e veja como ganhar minutos preciosos pode melhorar o seu dia.