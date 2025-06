Muito mais barato do que o Algarve! Influencer mostra as contas para ir a destino de sonho

Passar férias no Algarve acaba, muitas vezes, por ser mais caro do que viajar para fora do país. Entre estadias, refeições em zonas turísticas e deslocações, o orçamento dispara e, por falta de pesquisa ou hábito, muitos acabam por não explorar alternativas mais económicas e, por vezes, até mais enriquecedoras.

No entanto existe um destino paradisíaco que sai muito mais em conta do que umas simples férias no Algarve a que já está habituado. Uma criadora de conteúdos conhecida no Instagram como @viajar_entre_viagens quis mostrar ao partilhar, nas redes sociais, quanto gastou numa viagem de 15 dias à Tailândia.

O destino paradisíaco, conhecido pelas praias de areia branca e águas cristalinas, pode parecer inacessível, mas a verdade é que toda a experiência ficou por cerca de 1200 euros por pessoa — menos do que o que muitos pagam por duas semanas de férias em Portugal.

Eis como ficou dividido o orçamento da viagem:

Voos de Portugal para Phuket (ida e volta): 660 euros

O voo internacional foi o maior encargo da viagem. A ida e volta para Phuket, uma das ilhas mais populares da Tailândia, ficou por 660 euros.

Transporte entre ilhas: 90 euros

Para conhecer várias paisagens e aproveitar diferentes praias, foram utilizados quatro barcos para ligar quatro ilhas. O custo total foi de 90 euros.

Alojamento junto ao mar: 225 euros por pessoa

Durante 15 dias, a criadora ficou hospedada em cabanas à beira-mar ou na segunda linha da praia, por 30 euros por noite (para duas pessoas). No total, o alojamento ficou por 450 euros, ou seja, 225 euros por pessoa.

Refeições económicas: 225 euros

A gastronomia local, saborosa e acessível, permitiu almoçar e jantar por menos de 15 euros por dia. Ao fim de duas semanas, o gasto médio com alimentação rondou os 225 euros por pessoa.