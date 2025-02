Diga adeus aos vestidos arrastados no chão do armário: este truque vai facilitar-lhe a vida

Secar roupa dentro de casa: um pesadelo que resolvemos com este suporte de 10 euros do IKEA

É sempre uma complicação com a organização de vestidos compridos no armário? Aquela frustração de ver as peças favoritas a arrastar pelo chão, a ganhar pó e a ficarem amassadas é algo muito comum.

A criadora de conteúdos @pribuenodicas partilhou uma dica no Instagram super útil para os seus vestidos preferidos não ficarem a tocar no chão do armário.

O segredo está na simplicidade de dois cabides e uma anilha. Basta colocar a anilha na parte superior de um cabide e, em seguida, pendurar outro cabide na parte inferior da anilha. Assim, o vestido fica suspenso em dois pontos, e evita que toque no chão do armário.

Veja o vídeo completo: