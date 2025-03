Calças no cabide sempre a cairem? É assim que as deve pendurar

Pendurar calças, com tecido mais mole, de maneira adequada é essencial para evitar que fiquem amarrotadas ou caiam do cabide. Em vez de simplesmente as dobrar sobre a barra do cabide, existe uma técnica simples que as mantém seguras e sem rugas.

As criadoras de conteúdos @organizando_com_elas, publicaram um vídeo no Instagram a mostrar como devemos colocar as calças corretamente num cabide:

Estenda as calças numa superfície plana: Certifique-se de que estão bem esticadas e sem dobras.

Coloque o cabide sobre uma das pernas das calças: Posicione a barra do cabide sobre uma das pernas, próximo da cintura.

Passe essa perna por dentro do cabide: Pegue a perna sobre a qual colocou o cabide e enfie-a por dentro da barra, puxando-a para baixo.

Dobre a outra perna por cima e repita o processo: Pegue na segunda perna das calças, passe-a por cima e enfie-a também por dentro da barra do cabide.

Para entender melhor o processo veja o vídeo na íntegra: