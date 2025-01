Como não sabíamos disto? Aprendemos a deitar fora óleo ou molhos sem entupir o lava-louça

Muitas vezes, armazenamos óleo de cozinha em garrafões para o levar até ao lixo, mas existe uma alternativa mais prática para pequenas quantidades. Descobrimos um truque simples e eficaz não só para descartar o óleo corretamente, como também para escoar líquidos de restos de comida e reter as ervas do chá, que tantas vezes acabam por entupir os canos do lava-loiça.

Um vídeo partilhado na página de TikTok @joao.miguel.menezes mostra uma criadora de conteúdos a ensinar formas de escoar líquidos sem prejudicar os canos.

Como evitar entupimentos ao descartar óleo de cozinha

Para evitar problemas com o óleo da cozinha, basta utilizar película aderente no lava-loiça. Cubra a tampa do lava-loiça com a película, certificando-se de que fica bem ajustada. Depois, despeje o óleo – que deve estar frio para não derreter o plástico – e, em seguida, embrulhe a película como se fosse um pequeno saco. Desta forma, pode descartar o óleo diretamente no lixo sem riscos para os canos.

O truque para restos de chá

Se costuma preparar chás em casa, sabe que os pequenos restos de ervas podem acumular-se no ralo e provocar entupimentos. Para evitar esse problema, coloque um pedaço de lenço de papel sobre o ralo antes de despejar o líquido. As ervas ficam retidas no papel, que pode depois colocar no lixo.

Como descartar restos de líquidos de comida

Quando se trata de restos de comida com líquido, muitas vezes temos o hábito de colocar diretamente dentro do caixote do lixo. Uma ótima solução é utilizar papel de alumínio. Coloque um pedaço sobre o ralo e faça pequenos furos na zona central, de forma a permitir que o líquido escoe enquanto os resíduos sólidos ficam retidos. Desta forma, pode separá-los facilmente e evitar entupimentos desnecessários.