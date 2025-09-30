Facebook Instagram
Só precisa disto para remover o calcário da sanita de uma vez, revela especialista

IOL
Hoje às 12:40
Calcário
Calcário
Mesmo que limpemos a sanita semanalmente, o calcário continua a acumular-se em zonas escondidas, especialmente em casas com água dura. O resultado são manchas amarelas difíceis de remover que aderem ao esmalte.

A especialista em limpeza e criadora de conteúdos no TikTok (@marianordichouse), María Fernández, revelou um truque super simples para eliminar o calcário sem recorrer a produtos agressivos: papel de cozinha e vinagre de limpeza.

Para limpar o calcário da borda da sanita, encha as bordas com papel de cozinha e embeba-o bem em vinagre. Deixe atuar durante toda a noite, retire o papel e vai ver que fica impecável”, explica a especialista. O vinagre atua diretamente nas superfícies de difícil acesso, deixando-as limpas e sem manchas.

María Fernández acrescenta ainda que este método é útil para outros contextos domésticos, como a máquina de lavar a loiça. Basta colocar um copo de vinagre branco no cesto superior e fazer um ciclo curto com água quente, o que ajuda a remover gordura e odores.

 

 

