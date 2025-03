"Funciona mesmo!": influencer partilha truque para evitar humidade e cheiro a mofo nas gavetas

Com este tempo humido é muito comum que as gavetas das nossas casas fiquem com humidade e a cheirar a mofo. Por vezes, até aquelas gavetas que são esquecidas também têm o mesmo problema. Mas encontramos a solução para este problema e quem testou garante que resulta.

Foi a criadora de conteúdos @sorrialista que partilhou este truque simples e eficaz para prevenir o bolor nas gavetas, e nos comentários, muitas pessoas confirmam que funciona na perfeição.

Passo a passo:

Vire as gavetas ao contrário. Limpe bem o fundo com um pano do pó para remover qualquer sujidade. Com um pincel, aplique uma camada de cola branca no fundo da gaveta. Deixe secar completamente antes de voltar a usá-la.

Por que funciona? A cola branca cria uma camada protetora que impede a humidade de se infiltrar na madeira, prevenindo assim a formação de bolor.