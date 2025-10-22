Facebook Instagram
Basta utilizar este ingrediente para remover as manchas do ferro de engomar

Sempre que volta a pegar no ferro de engomar depara-se com aquelas manchas escuras? Faça isto para o limpar
IOL
Há 3h e 28min
Ferro de engomar
Ferro de engomar

Foto: freepik

Com o uso frequente, é normal que os ferros de engomar acumulem resíduos e manchas escuras na base, dificultando o deslizamento e por vezes, ao passar o ferro na roupa, deixa marcas indesejadas e pode estragar os tecidos.

Felizmente, existem formas simples e eficazes de devolver ao ferro o seu brilho original e prolongar a sua durabilidade. De acordo com o site Semana Colombia, a primeira etapa é identificar o tipo de base, aço inoxidável, cerâmica ou teflon, uma vez que cada material requer cuidados específicos. As manchas podem resultar de fibras queimadas, calcário ou resíduos de amido e sprays.

Um dos métodos mais eficazes é a limpeza com vinagre branco e sal grosso. O processo é simples: aquece-se o ferro a uma temperatura baixa, desliga-se e, enquanto ainda está morno, passa-se um pano de algodão humedecido em vinagre e polvilhado com sal. O vinagre ajuda a dissolver os resíduos, enquanto o sal atua como um abrasivo suave. No final, basta limpar com um pano húmido e deixar secar.

Quando as manchas estão mais entranhadas, recomenda-se uma pasta de bicarbonato de sódio. Misturam-se duas colheres de bicarbonato com um pouco de água, aplica-se sobre a base fria, deixa-se atuar alguns minutos e remove-se com um pano húmido.

Para manter o ferro em bom estado, os especialistas aconselham a limpeza regular, o uso de água destilada, o esvaziamento do depósito após cada utilização e o armazenamento na vertical, com a base fria e limpa.

Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal