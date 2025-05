Esqueça o amaciador: só precisa disto para lavar a roupa e remover as nódoas

Remover nódoas das camisolas é sempre um desafio. Por muitas lavagens que se faça na máquina ou que se deixe de molho com detergente, na maioria dos casos, não é suficiente. No entanto, existe um produto que resolve o problema.

O site El Cronista recomenda o vinagre branco. Este produto é um excelente substituto do amaciador e tem vários benefícios — amacia os tecidos, elimina maus odores, ajuda a branquear a roupa e remove manchas difíceis.

Para usar, basta adicionar uma chávena de vinagre branco destilado no compartimento do amaciador da máquina de lavar. Também pode ser aplicado diretamente sobre manchas ou adicionado ao tambor no início da lavagem para neutralizar odores.

Além de eficaz, é uma opção mais sustentável, evitando químicos agressivos. Seguro para a maioria dos tecidos, recomenda-se apenas testar primeiro em tecidos delicados. Uma forma simples e natural de cuidar da roupa e do ambiente.