O cortinado do duche acumula mais bactérias do que a tampa da sanita. É assim que o deve lavar

Pode não parecer, mas o cortinado do duche acumula muito mais sujidade do que se imagina, incluindo bolor e humidade.

Segundo oo site Real Simple,especialistas afirmam que chega a ter até 60 vezes mais bactérias do que a tampa da sanita, por isso, necessita de uma lavagem regular.

Por isso, recomeda-se lavar o cortinado e o forro uma vez por mês. No caso de cortinados de tecido que não ficam em contacto direto com a água, pode espaçar mais a lavagem. Já os forros de plástico ou vinil devem ser lavados com mais frequência para evitar a acumulação de fungos e bactérias.

Como lavar o cortinado na máquina

Vai precisar de:

Bicarbonato de sódio

Vinagre branco

Toalhas (para ajudar na lavagem)

Passos simples:

Retire o cortinado dos ganchos.

Coloque-o na máquina com uma ou duas toalhas (ajudam a esfregar a sujidade).

Adicione ½ chávena de bicarbonato ao detergente.

No ciclo de enxaguamento, junte ½ chávena de vinagre.

Pendure no varão para secar ao ar.

Como lavar o cortinado à mão

Vai precisar de:

Água morna

Vinagre branco

Bicarbonato de sódio

O que fazer: