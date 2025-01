Peças 'escondidas' no forno facilitam a limpeza e poucos as usam

Naqueles dias em que decidimos fazer uma limpeza profunda ao forno da cozinha, a tarefa de remover todos os resíduos e restos queimados é sempre uma frustração. O que muitos desconhecem é que é possível retirar a porta do forno, o que torna o processo muito mais simples.

Descobrimos o canal de YouTube Cook Well, que partilha uma dica prática e surpreendente para facilitar esta limpeza. Além de ensinar como eliminar a sujidade acumulada, explicam passo a passo como remover a porta do forno para uma limpeza mais eficaz.

Veja o vídeo completo:

Segundo o vídeo, nas laterais da porta encontrará pequenos ‘ganchos’. Basta direcioná-los para baixo e, de seguida, retirar cuidadosamente a porta. Com a porta removida, irá notar a presença de um plástico de proteção na parte inferior. Use uma ferramenta apropriada para o retirar com cuidado. Assim, poderá desmontar as peças restantes e realizar uma limpeza mais profunda e eficiente.

Para limpar o forno, espalhe bicarbonato de sódio sobre a porta e no interior. Depois, cubra a superfície com papel de cozinha. Num borrifador, misture um copo de vinagre de limpeza e pulverize o papel até que fique completamente húmido. Deixe atuar durante algum tempo. Por fim, use luvas para remover a mistura, protegendo as mãos tanto da sujidade como dos produtos utilizados. Para concluir, pode aplicar um produto de limpeza específico para fornos e eliminar os últimos resíduos.