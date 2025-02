Dica milagrosa par acabar com manchas e sujidade nas paredes? Esta é caseira e faz milagres

Muitas vezes esquecemo-nos de uma tarefa que é bastante essecial: as limpezas nas paredes. É natural que as paredes fiquem com algumas manchas ou riscos e por isso convém fazer sempre uma limpeza regular.

A criadora de conteúdos Alicia Martínez, conhecida no Instagram como aly_deco_home, revelou um método simples e eficaz para remover o pó, eliminar manchas e devolver o aspeto fresco às superfícies da casa.

Ingredientes para a mistura de limpeza:

Bicarbonato de sódio

Vinagre branco

Detergente de loiça

Um bom jato do seu produto de limpeza preferido

Passo a passo para a limpeza: