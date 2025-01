Grelhou peixe em casa? Saiba como remover o cheiro da cozinha

Grelhar peixe dentro de casa torna-se sempre complicado pelo cheiro que fica na cozinha. Mesmo com janelas abertas e a tentar que a divisão areje ao máximo, ainda demora algum tempo a que o cheiro saia na totalidade.

Uma página do TikTok @purewow, mostrou uma forma simples e eficaz para eliminar com esse odor e devolver um cheiro agradável e o melhor, é com uso de ingredientes que provavelmente tem em casa.

1. Utilização de vinagre branco

O vinagre branco é conhecido pelas suas propriedades desodorizantes e de limpeza. Para remover o cheiro do peixe da cozinha, basta colocar uma taça de vinagre branco no balcão. Deixe a taça repousar durante algumas horas ou, no caso de odores mais intensos, durante a noite inteira. O vinagre vai absorver os cheiros, deixando o ambiente mais fresco pela manhã.

2. Aromatize com limão, canela e gengibre

Depois de neutralizar os odores com vinagre, no dia seguinte deve fazer isto: