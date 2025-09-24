Marcas de dedos na televisão? Este é o método que realmente funciona para eliminar as manchas

Durante as tarefas domésticas, muitas pessoas aproveitam os produtos que estão a usar para limpar o pó ou janelas, para remover as manchas do ecrã da televisão. O que não sabem é que esses produtos podem mesmo estragar o aparelho.

De acordo com o site La Nacion, especialistas em limpeza garantem que os elementos essenciais são um pano de microfibra limpo e seco, água destilada, e, em casos de sujidade persistente, uma mistura de água destilada com vinagre branco ou mesmo algumas gotas de óleo de jojoba.

O processo é simples: deve-se desligar a televisão da corrente, humedecer ligeiramente o pano e passar suavemente sobre o ecrã com movimentos circulares do centro para as bordas, sem pressionar. As bordas, ranhuras e controlos podem ser limpos com uma escova de cerdas suaves ou um cotonete seco para eliminar o pó acumulado.

É importante não utilizar toalhas de papel, lenços ásperos ou produtos químicos agressivos, pois podem danificar o revestimento do ecrã. Limpar regularmente evita a acumulação de pó e mantém a televisão em bom estado por mais tempo.