Como limpar o chão por baixo do frigorifico ou máquinas de lavar?

Limpar o chão por baixo dos eletrodomésticos grandes, como frigoríficos, fogões e máquinas de lavar, é uma tarefa frequentemente 'deixada para depois'. No entanto, a acumulação de pó ou migalhas pode atrair pragas e até mesmo estragar os eletrodomésticos.

Especialistas recomendam limpar estas áreas pelo menos uma ou duas vezes por ano, mas em casas com várias pessoas ou animais de estimação, pode ser necessário fazê-lo com mais frequência. De acordo com um artigo publicado no site Better Homes & Gardens, existem formas eficazes de limpar estes espaços, mesmo sem precisar de mover os eletrodomésticos.

Como limpar sem mover o eletrodoméstico?

Quando for limpar este eletrodoméstico ou outro de porte maior, algumas ferramentas podem ajudar a remover a sujidade acumulada:

Ferramentas de microfibra para espaços estreitos - com um cabo longo e uma base fina, estas ferramentas deslizam facilmente por baixo dos eletrodomésticos e capturam pó e detritos.

- com um cabo longo e uma base fina, estas ferramentas deslizam facilmente por baixo dos eletrodomésticos e capturam pó e detritos. Acessórios de aspirador planos – existem bocais específicos para aspiradores que conseguem alcançar estas áreas difíceis.

– existem bocais específicos para aspiradores que conseguem alcançar estas áreas difíceis. Escovas de limpeza para condutas de secadores – flexíveis e finas, estas escovas também são úteis para remover sujidade debaixo dos aparelhos.

– flexíveis e finas, estas escovas também são úteis para remover sujidade debaixo dos aparelhos. Solução caseira – uma régua com uma meia comprida presa na ponta pode funcionar como uma alternativa simples para apanhar pó e resíduos.

Como limpar ao mover o eletrodoméstico?

Se for possível afastar o aparelho da parede, siga estes passos recomendados pelo Better Homes & Gardens: