Toalhas brancas e macias: as 8 dicas de uma das influencers preferidas dos portugueses

Sempre que lava as toalhas de banho continuam com aquele aspeto mais áspero e não ficam brancas na totalidade? A verdade é que manter as toalhas brancas e macias não precisa de ser uma missão complicada e há um truque que vai deixar as suas toalhas com um toque agradável.

Anabela, a famosa criadora de conteúdos de dicas domésticas, cuja página de Instagram @vida_calma_e_organizada conta com mais de 84 mil seguidores, partilhou algumas dicas incríveis para garantir toalhas impecáveis por mais tempo. Siga os passos, vendo o vídeo e as indicações abaixo:

Não misture toalhas brancas com coloridas, recomenda Anabela. "Mesmo as toalhas de cores claras podem transferir tinta e manchar as brancas. Por isso, evite misturar toalhas brancas com outras de cor. E lembre-se, não sobrecarregue a máquina de lavar para garantir uma lavagem eficaz", sublinha.

Use percarbonato de sódio na lavagem: Este produto liberta oxigénio ativo, o que ajuda a remover manchas, desinfetar e branquear as toalhas. A influencer Anabela recomenda colocar duas colheres de sopa no tambor da máquina. Bicarbonato de sódio e percarbonato de sódio: o que distingue estes dois heróis da limpeza e qual deve escolher

Use a quantidade certa de detergente: "Usar demasiado detergente pode deixar as fibras das toalhas duras e enfraquecidas. O ideal é usar a quantidade recomendada para garantir que as toalhas se mantêm suaves e fofas", recomenda a especialista.

Substitua o amaciador por vinagre de limpeza: O vinagre de limpeza não só ajuda a remover os resíduos de detergente que podem acumular-se nas toalhas, como também ajuda a manter as toalhas brancas e livres de odores. "E não se preocupe, elas não vão ficar a cheirar a vinagre", garante a influencer.

Lave as toalhas a 60ºC: Esta temperatura é a ideal para maximizar a eficácia do percarbonato de sódio e garantir uma higienização adequada das toalhas.

Sacuda bem as toalhas antes de as estender: "Após a centrifugação, as fibras das toalhas ficam compactadas. Ao sacudi-las, as fibras soltam-se e as toalhas ficam mais fofas. Além disso, a secagem é mais rápida e eficiente", explica Anabela.

Secar as toalhas à sombra: Embora o sol possa ser tentador, o calor pode estragar as fibras das toalhas, deixando-as rígidas e ásperas. O ideal é secá-las à sombra, garantindo que se mantêm suaves e duráveis.