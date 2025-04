Vidros do duche manchados? Saiba como os deixar impecáveis com produtos que tem em casa

Duche com porta de vidro

Se tem portas de vidro de duche sabe que manter os vidros limpos e transparentes é sempre difícil até que fique mesmo a brilhar. Mas mesmo depois de limpar, aquelas manchas esbranquiçadas ou foscas teimam em voltar.

Segundo o site The Maids, essas manchas mais chatas, muitas vezes, é por culpa da água dura - rica em minerais como o cálcio e o magnésio - que vai deixando essas manchas difíceis de se remover.

Para as limpar, não é preciso gastar uma fortuna em produtos específicos. Com ingredientes que provavelmente já tem em casa, é possível limpar os vidros do duche e deixá-los a brilhar como novos.

Limpeza com sal e água

A limpeza com sal e água é ideal para remover manchas leves ou recentes. Só vai precisar de:

Sal fino

Água

Pano de microfibra

Como fazer:

Misture o sal com um pouco de água até formar uma pasta.

Aplique a pasta diretamente sobre as manchas no vidro.

Com um pano de microfibra, esfregue com alguma pressão até a opacidade desaparecer.

Passe um pano húmido para remover os resíduos.

Seque com papel de cozinha ou um pano seco para evitar novas marcas.

Mistura de vinagre branco e limão

É um truque ideal para manchas mais persistentes. Esta mistura junta dois ingredientes com alto poder de limpeza. Vai precisar de:

Vinagre branco

Sumo de limão (natural ou de garrafa)

Borrifador

Pano de microfibra

Como fazer:

Misture partes iguais de vinagre e sumo de limão num borrifador.

Pulverize a mistura diretamente nas manchas de calcário.

Deixe atuar durante 5 a 10 minutos.

Esfregue com um pano de microfibra até a mancha desaparecer.

Passe um pano húmido para remover o excesso.

Seque o vidro para evitar novas marcas de água.

Para evitar o reaparecimento das manchas, tente secar os vidros com uma espátula ou pano seco depois de cada duche. Pode também aplicar uma camada fina de vinagre uma vez por semana — ajuda a repelir o calcário e mantém o brilho por mais tempo.