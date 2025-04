Deixe de engomar já hoje: especialista ensina truques incríveis logo na lavagem

Engomar pode ser uma das tarefas domésticas que mais deixamos arrastar. Perdemos sempre algum tempo ao passar a ferro aquela pilha de roupa, mas que na verdade, até pode ser evitado. Com alguns cuidados simples ainda na lavagem e secagem, é possível evitar muitos dos vincos e poupar esse esforço.

Um especialista em moda e criador de conteúdos no TikTok, José Gutiérrez, partilhou alguns truques super práticos para que a roupa saia da máquina o mais direita possível. Tudo começa ainda antes do programa de lavagem: em vez de colocar a roupa amarrotada no tambor, vale a pena dobrá-la levemente. Outro conselho importante é escolher um programa com poucas rotações no centrifugado.

Ao tirar a roupa da máquina, o ideal é estendê-la logo e bem esticada, com molas em cada ponta. Nada de deixar peças acumuladas ou mal penduradas, quanto mais esticadas secarem, menos trabalho vão dar depois.

E, quando estiverem secas, dobre-as logo sobre uma superfície plana, alisando com as mãos. Com estes passos simples, é bem provável que o ferro de engomar fique parado no armário durante mais tempo.