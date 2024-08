Descobrimos a fórmula infalível para toalhas macias. E é mais fácil do que imagina

Não há sensação mais agradável do que sair do banho e envolver-se numa toalha macia. No entanto, manter as toalhas suaves pode ser um verdadeiro desafio, especialmente após várias lavagens. Felizmente, existe uma solução simples e eficaz para este problema.

O truque foi recentemente partilhado pela conta de TikTok @westwing, conhecida pelas suas dicas úteis para a casa. A receita para toalhas incrivelmente macias é simples e requer dois ingredientes secretos que provavelmente já tem em casa: bicarbonato de sódio e vinagre branco. Siga a dica abaixo.

1. Adicione bicarbonato de sódio diretamente no tambor da máquina

O primeiro passo é adicionar bicarbonato de sódio diretamente no tambor da máquina de lavar, juntamente com as toalhas. Este ingrediente ajuda a eliminar resíduos de detergente e minerais que se acumulam nas fibras das toalhas, tornando-as mais ásperas com o tempo. O bicarbonato de sódio também atua como um amaciador natural, devolvendo a suavidade às suas toalhas.

2. Use vinagre em vez de amaciador

Em vez de utilizar amaciador, que pode deixar resíduos nas fibras e comprometer a capacidade de absorção das toalhas, a @westwing sugere a sua substituição por vinagre. Embora o tipo de vinagre não seja especificado no vídeo, recomenda-se a utilização de vinagre branco. E não se preocupe com o odor, pois a conta de dicas para a casa garante que as toalhas não ficarão com qualquer vestígio de vinagre. O resultado são toalhas macias e limpas, prontas para o próximo uso.

3. Use o programa de lavagem habitual

Após adicionar o bicarbonato de sódio e o vinagre, basta lavar as toalhas como faria normalmente. Utilize o ciclo de lavagem habitual e a temperatura adequada para as suas toalhas. No final do ciclo, notará uma diferença notável na suavidade das suas toalhas, sem qualquer esforço extra ou necessidade de produtos caros.

Adeus toalhas ásperas! Com estes dois ingredientes pode transformar as suas toalhas gastas e sem vida em peças macias e como novas. Experimente esta dica na próxima lavagem e desfrute da suavidade das toalhas sempre que sair do banho.

Veja o vídeo da conta @westwing para que não restem dúvidas: