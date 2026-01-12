Desentupir o cano do lava-louça nunca foi tão fácil: este produto faz milagres em poucos minutos

Descobrimos o produto milagroso que elimina os vincos das camisolas em segundos (e não precisa de ferro de engomar)

Camas, sofás e móveis: hotel vai está a vender o seu recheio a partir de 25 euros

Quem nunca passou pela frustração de ver a água do lava-louça a escoar lentamente ou de sentir maus cheiros vindos do ralo? Os canos entupidos são um problema comum nas casas, muitas vezes causado pela acumulação de gordura, restos de detergente e sujidade que se vão instalando ao longo do tempo.

Foi a pensar precisamente nessa situação do dia a dia que a criadora de conteúdos Sandy Lisboa partilhou uma dica super útil nas redes sociais: um produto acessível que ajuda a manter o ralo do lava-loiça limpo e sem maus cheiros, sem necessidade de grande esforço.

Trata-se do desentupidor de lava-louça Miss Bubble, à venda na Action por 1,96 euros. Este produto funciona como um limpa-ralos em espuma que, ao ser aplicado, expande-se e transforma-se numa espuma que acaba por descer pelo interior do cano.

A utilização é simples: basta aplicar o produto, deixar atuar durante cerca de 30 minutos e, no final, passar água. O resultado é um ralo mais limpo, sem maus cheiros e com a manutenção feita de forma rápida e prática.