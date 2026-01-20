O móvel perfeito para arrumação está nesta loja. E custa menos de 15 euros

Grande rival da Primark chega a Oeiras ainda este ano com artigos desde 1,50 euros

A Action acaba de lançar um móvel de arrumação que combina design, funcionalidade e um preço difícil de ignorar. Disponível por apenas 14,95 euros, esta peça promete ser uma solução prática para quem procura organização sem grandes investimentos.

O móvel apresenta um padrão de espinha de peixe na porta, um detalhe discreto que lhe confere um toque moderno e elegante. No interior, conta com uma prateleira, ideal para organizar livros, objetos decorativos ou pequenos acessórios do dia a dia.

Compacto e versátil, adapta-se facilmente a diferentes divisões da casa, da sala ao quarto, passando pelo hall de entrada ou escritório.