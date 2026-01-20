Facebook Instagram
Dicas

O móvel perfeito para arrumação está nesta loja. E custa menos de 15 euros

O móvel mais prático da estação custa menos de 15 euros
IOL
Hoje às 10:16
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal

A Action acaba de lançar um móvel de arrumação que combina design, funcionalidade e um preço difícil de ignorar. Disponível por apenas 14,95 euros, esta peça promete ser uma solução prática para quem procura organização sem grandes investimentos.

O móvel apresenta um padrão de espinha de peixe na porta, um detalhe discreto que lhe confere um toque moderno e elegante. No interior, conta com uma prateleira, ideal para organizar livros, objetos decorativos ou pequenos acessórios do dia a dia.

Compacto e versátil, adapta-se facilmente a diferentes divisões da casa, da sala ao quarto, passando pelo hall de entrada ou escritório. 

RELACIONADOS
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal
Loja 100% portuguesa que faz frente à IKEA e Zara Home está com descontos até 60%: uma 'febre' que já tem 70 lojas
Mercadona está a contratar para as suas lojas. E em 2026 dá uma semana de férias extra aos trabalhadores
Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos
Boas notícias para quem mora na Amadora ou em Setúbal: abrem duas novas lojas Aldi gigantes
Mais Vistos
00:04:49
1ª Companhia
Tensão no ar! Instrutor Joaquim faz chamada de atenção a Filipe Delgado
tvi
00:04:35
1ª Companhia
Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica
tvi
00:02:42
1ª Companhia
Hilariante! Filipe Delgado faz uma imitação perfeita do instrutor Joaquim
tvi
00:04:35
1ª Companhia
A queda aparatosa de Nuno Janeiro que o levou a receber assistência médica de imediato
tvi
Destaques IOL
Receitas
Provámos e ficámos fãs! O cheesecake japonês que todos falam é mesmo incrível e só leva 2 ingredientes
Restaurante
Um dos restaurantes mais cool de Lisboa está a vender mobiliário a preços incríveis
Receitas
Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira
Dicas
É por isso que amamos a internet. Chegou o truque mais engenhoso para limpar os caixilhos das janelas
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
Ines simoes
«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático
Nivea
Creme Nívea da lata azul: as 5 coisas que ninguém te anda a dizer
versa
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»
Liga
«Mourinho não cumpriu a palavra, mostrou falta de caráter comigo»
maisfutebol
Famosos
Revelado chocante detalhe sobre corpo de Maycon Douglas: "Não teria cabelo nem roupa"
selfie