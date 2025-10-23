Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês

Milhares de pessoas dão 4,7 estrelas a este eletroestimulador que custa menos de 30 euros

Manter frutas e legumes frescos no frigorífico nem sempre é fácil. Muitas vezes, apesar de estarem bem guardados, acabam por amolecer ou estragar-se em poucos dias. No entanto, existe um truque japonês que ajuda a conservar os alimentos.

De acordo com o site El Tiempo, o método consiste em envolver os legumes num pano de algodão limpo ou em papel absorvente ligeiramente húmido antes de os colocar num recipiente ou saco hermético no frigorífico. Este cuidado simples mantém o equilíbrio de humidade, evitando que os alimentos desidratem ou que se forme excesso de água que favoreça o bolor. O resultado? Legumes crocantes e com sabor preservado por mais tempo.

Além de eficaz, este método é sustentável: não requer papel de alumínio nem plástico, contribuindo para reduzir o desperdício doméstico. Uma solução simples, ecológica e prática para quem quer prolongar a vida útil dos alimentos de forma consciente.

Nem todos os alimentos precisam de refrigeração. Legumes como batatas, cebolas e abóboras, bem como frutas como citrinos, maçãs, peras e mangas, conservam-se melhor à temperatura ambiente. Por outro lado, produtos mais sensíveis podem beneficiar do truque japonês para ficarem sempre frescos.