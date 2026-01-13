Facebook Instagram
Dicas

Andamos todos a usar de forma errada a almofada de viagem e nem sabíamos

Quase todos usamos de forma errada. Especialistas revelam a forma correta de a usar
IOL
Hoje às 13:19
Almofada de viagem
Almofada de viagem
Foto: freepik
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home

Quase todos nós usamos a almofada de viagem de forma errada e nem sabíamos. A verdade é que, para evitar dores no pescoço e apoiar corretamente a cabeça durante o sono em aviões, comboios ou carros, basta inverter a posição que muitos consideram “normal”.

Estas almofadas foram desenhadas para evitar o efeito de chicote cervical e apoiar adequadamente a cabeça durante o sono em aviões, comboios ou carros. Segundo a página do Instagram @atida_pt, para funcionar como previsto, a parte acolchoada deve ficar à frente do pescoço, enquanto a abertura deve permanecer atrás.

De acordo com especialistas, esta simples mudança na posição da almofada ajuda a manter a coluna alinhada, reduzindo a tensão muscular e prevenindo dores no pescoço.

Este detalhe, muitas vezes esquecido, torna a viagem mais confortável e protege uma das zonas do corpo mais propensas a lesões em deslocações longas.

RELACIONADOS
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal
Quem tem Nespresso ou Dolce Gusto vai querer experimentar as cápsulas de café Mercadona
Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio
Sapatos encharcados em dias de chuva? Este spray ajuda a impermeabilizar o calçado
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Mais Vistos
00:04:53
1ª Companhia
Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência
tvi
00:02:58
V+ Fama
Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia de última hora
tvi
00:00:46
1ª Companhia
Intervenção épica de Filipe Delgado deixa todos a rir às gargalhadas
tvi
00:01:16
1ª Companhia
Alerta! Filipe Delgado perde objeto especial e até o Instrutor fica preocupado
tvi
Destaques IOL
Novidades
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Novidades
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal
Nespresso
Quem tem Nespresso ou Dolce Gusto vai querer experimentar as cápsulas de café Mercadona
Humidade
Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio
Mais Lidas
Carina Ferreira
Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»
Hidratação
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Famosos
Revelação arrepiante! Antes de morrer, Maycon Douglas ligou à mãe para se despedir
selfie
Pedro Barroso
Última Hora: Pedro Barroso desiste e abandona a base da 1ª Companhia
Renata Reis
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou
Arouca
Arouca: Arruabarrena de regresso, Nico Mantl equaciona saída
maisfutebol