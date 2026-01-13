Andamos todos a usar de forma errada a almofada de viagem e nem sabíamos

Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home

Quase todos nós usamos a almofada de viagem de forma errada e nem sabíamos. A verdade é que, para evitar dores no pescoço e apoiar corretamente a cabeça durante o sono em aviões, comboios ou carros, basta inverter a posição que muitos consideram “normal”.

Estas almofadas foram desenhadas para evitar o efeito de chicote cervical e apoiar adequadamente a cabeça durante o sono em aviões, comboios ou carros. Segundo a página do Instagram @atida_pt, para funcionar como previsto, a parte acolchoada deve ficar à frente do pescoço, enquanto a abertura deve permanecer atrás.

De acordo com especialistas, esta simples mudança na posição da almofada ajuda a manter a coluna alinhada, reduzindo a tensão muscular e prevenindo dores no pescoço.

Este detalhe, muitas vezes esquecido, torna a viagem mais confortável e protege uma das zonas do corpo mais propensas a lesões em deslocações longas.