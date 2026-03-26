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De quanto em quanto tempo lava as suas almofadas da cama? Este é o intervalo ideal

Estas são as vezes que deve lavar as almofadas de cama e eliminar toda a sujidade
IOL
Hoje às 16:15
Almofadas cama
Almofadas cama

Image by freepik

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As almofadas são muitas vezes esquecidas na rotina de limpeza, mas acumulam diariamente suor, saliva, pó e ácaros, podendo tornar-se um foco de sujidade e até afetar a saúde.

Citado pelo site Semana, especialistas recomendam que as almofadas sejam lavadas pelo menos uma a duas vezes por ano, de forma a eliminar bactérias, fungos e outros agentes acumulados. No entanto, para quem sofre de alergias ou transpira com frequência durante a noite, o ideal é encurtar esse intervalo para uma lavagem a cada um a três meses.

Antes de avançar para a limpeza, é essencial verificar a etiqueta do produto, já que nem todas as almofadas podem ser lavadas na máquina. Nos casos em que isso é permitido, deve optar por ciclos suaves e evitar misturá-las com outras peças de roupa, garantindo uma lavagem mais eficaz.

Manter este hábito simples pode fazer toda a diferença na qualidade do sono, ajudando a criar um ambiente mais higiénico e confortável no dia a dia.

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