Brasileiros recomendam ferver cascas de laranja e tangerina com canela. É isto que acontece

Manter a casa com um cheiro agradável nem sempre implica comprar ambientadores caros ou velas perfumadas. Há um truque caseiro que está a conquistar cada vez mais pessoas nas redes sociais, sobretudo no Brasil, e que deixa a casa mais fresca e perfumada.
De acordo com o site Tudo Gostoso, basta ferver cascas de laranja e tangerina com paus de canela. A mistura, feita com ingredientes que muitas vezes acabam no lixo, ajuda a neutralizar maus cheiros e deixa um aroma natural pela casa.
O segredo está nos óleos libertados pelas cascas das frutas durante a fervura. O cheiro da laranja e da tangerina costuma estar associado à sensação de limpeza e frescura, enquanto a canela acrescenta um toque mais quente e confortável ao ambiente. Muitas pessoas utilizam este método depois de cozinhar alimentos com cheiros mais intensos ou até antes de dormir para deixar as divisões mais acolhedoras.
Para além do aroma agradável, este truque tem também sido destacado como uma alternativa simples e mais sustentável aos ambientadores industrializados, já que permite reaproveitar cascas de fruta que normalmente acabariam no lixo.
Para fazer a mistura, basta juntar cerca de um litro de água, algumas cascas de laranja e tangerina e dois paus de canela numa panela. Depois, deixe ferver em lume brando durante cerca de 15 minutos, sem tampa.
Enquanto a mistura está ao lume, o ideal é deixar as portas abertas para ajudar o aroma a espalhar-se pela casa.
Depois de arrefecer, o líquido pode ainda ser colocado num borrifador e ser utilizado como ambientador para sofás, cortinas, almofadas ou tapetes.