Evite pó e caixas volumosas: só vai precisar de película aderente para guardar a árvore de Natal

Antes de arrumar a árvore de Natal, aprenda primeiro este truque
IOL
Hoje às 11:05
Arrumar a árvore de Natal é sempre uma dor de cabeça todos os anos por deixar sempre a sala com "folhas" e por ser uma tarefa que ninguém adora fazer. No entanto, descobrimos uma forma prática para a arrumar sem sujar nada e mantendo-a perfeita para o próximo ano.

A solução foi revelada pela criadora de conteúdos Carol Silva, num vídeo publicado no Instagram, onde mostra a sua técnica simples e eficaz para guardar a árvore.

O método consiste em envolver a árvore inteira com película aderente. Comece pelo topo e vá enrolando cuidadosamente até à base, garantindo que todos os ramos ficam bem apertados e protegidos. O resultado é uma árvore compacta, limpa e pronta para armazenamento.

Esta abordagem evita o trabalho de desmontar ramo a ramo, dispensa caixas grandes e ainda protege a árvore do pó enquanto está guardada, tornando a tarefa muito mais prática.

