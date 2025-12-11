Tem 38 anos, está solteira e este é o segredo da sua autoconfiança

Este é o ritual que deve fazer para atrair boas energias e riqueza antes do ano novo, segundo o Feng Shui

Estar solteiro aos 38 anos é muitas vezes visto pela sociedade como um estado de espera ou um “limbo”, mas nem todos concordam com essa ideia.

A criadora de conteúdos Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) tornou-se viral ao partilhar a sua experiência de estar solteira aos 38 anos, transmitindo uma mensagem inspiradora sobre autonomia emocional, maturidade e liberdade pessoal.

Para Fanny, estar solteira não é um estado de espera, mas sim uma fase para se conhecer melhor e valorizar-se. Ao longo dos anos, aprendeu a estabelecer limites, ouvir as suas necessidades e confiar nas suas decisões, transformando desafios em oportunidades de crescimento.

A relação com o corpo também mudou: deixou de procurar a perfeição e passou a focar-se na harmonia e na aceitação. Este equilíbrio refletiu-se também no amor: aprendeu a amar sem se perder, valorizando-se antes de tudo.

Para além disso, Fanny destaca o prazer nos pequenos momentos do dia a dia e o apoio das amigas, que proporcionam relações sólidas e genuínas. Esta rede de afetos mostra que o amor não se limita às relações românticas.

O mais importante, segundo a criadora de conteúdos, é a liberdade de decidir e construir a própria vida sem pressas ou pressões externas. Estar solteira aos 38 anos torna-se, assim, um espaço para florescer, explorar e celebrar a própria identidade.