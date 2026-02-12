Podemos congelar batatas cruas já descascadas? Resposta pode surpreender

No meio da tragédia, Maria Helena celebrou 103 anos e nunca imaginou ter estes convidados na sua festa-surpresa

Muitos portugueses gostam de preparar batatas com antecedência e guardá-las no congelador para poupar tempo na cozinha. Mas será que congelar batatas cruas, mesmo já descascadas, é uma boa ideia? Especialistas em alimentação alertam que esta prática pode não ser tão simples quanto parece e que há cuidados importantes para não comprometer o sabor e a textura.

Citado pelo site Petit Chef, segundo explica o especialista em ciência alimentar e autor de On Food and Cooking, Harold McGee, “as batatas são compostas em grande parte por água e amido. Durante a congelação, a água forma cristais de gelo que rompem as membranas celulares. Ao descongelar, esta ruptura resulta numa textura mole, empapada ou esfarelada”.

O problema agrava-se se as batatas tiverem passado tempo no frigorífico antes de serem congeladas. Entre 0 °C e 4 °C, parte do amido transforma-se em açúcares simples, como a glicose e a maltose, alterando o sabor e o comportamento na cozinha. “Ao fritar, por exemplo, podem dourar demasiado rápido ou até queimar por fora antes de estarem cozidas por dentro”, alerta o especialista.

Para quem não quer abrir mão do congelador, a solução passa por pré-cozinhar as batatas antes de as congelar. Escaldar ou cozer parcialmente ajuda a manter a textura, a cor e o sabor, garantindo resultados muito melhores ao preparar purés, batatas salteadas ou até gnocchis caseiros. O especialista recomenda ainda: “descasque e corte as batatas conforme o uso pretendido, escalde em água a ferver por 2 a 5 minutos, arrefeça rapidamente em água gelada, seque bem e só depois congele em doses individuais, protegidas do ar”.

Por outro lado, batatas cruas inteiras ou descascadas em água, bem como aquelas misturadas em líquidos como sopas, não são indicadas para congelamento. O resultado costuma ser dececionante, com perda de firmeza e sabor comprometido.

Congelar batatas cruas já descascadas em casa não é recomendado. Para quem deseja poupar tempo sem arriscar a qualidade, a melhor opção é pré-cozinhar as batatas antes de as guardar no congelador.