Facebook Instagram
Dicas

Podemos congelar batatas cruas já descascadas? Resposta pode surpreender

Afinal podemos congelar batatas cruas descascadas? Saiba o que dizem os especialistas
IOL
Há 3h e 11min
Batatas cruas
Batatas cruas
Foto: freepik
No meio da tragédia, Maria Helena celebrou 103 anos e nunca imaginou ter estes convidados na sua festa-surpresa

Muitos portugueses gostam de preparar batatas com antecedência e guardá-las no congelador para poupar tempo na cozinha. Mas será que congelar batatas cruas, mesmo já descascadas, é uma boa ideia? Especialistas em alimentação alertam que esta prática pode não ser tão simples quanto parece e que há cuidados importantes para não comprometer o sabor e a textura.

Citado pelo site Petit Chef, segundo explica o especialista em ciência alimentar e autor de On Food and Cooking, Harold McGee, “as batatas são compostas em grande parte por água e amido. Durante a congelação, a água forma cristais de gelo que rompem as membranas celulares. Ao descongelar, esta ruptura resulta numa textura mole, empapada ou esfarelada”.

O problema agrava-se se as batatas tiverem passado tempo no frigorífico antes de serem congeladas. Entre 0 °C e 4 °C, parte do amido transforma-se em açúcares simples, como a glicose e a maltose, alterando o sabor e o comportamento na cozinha. “Ao fritar, por exemplo, podem dourar demasiado rápido ou até queimar por fora antes de estarem cozidas por dentro”, alerta o especialista.

Para quem não quer abrir mão do congelador, a solução passa por pré-cozinhar as batatas antes de as congelar. Escaldar ou cozer parcialmente ajuda a manter a textura, a cor e o sabor, garantindo resultados muito melhores ao preparar purés, batatas salteadas ou até gnocchis caseiros. O especialista recomenda ainda: “descasque e corte as batatas conforme o uso pretendido, escalde em água a ferver por 2 a 5 minutos, arrefeça rapidamente em água gelada, seque bem e só depois congele em doses individuais, protegidas do ar”.

Por outro lado, batatas cruas inteiras ou descascadas em água, bem como aquelas misturadas em líquidos como sopas, não são indicadas para congelamento. O resultado costuma ser dececionante, com perda de firmeza e sabor comprometido.

Congelar batatas cruas já descascadas em casa não é recomendado. Para quem deseja poupar tempo sem arriscar a qualidade, a melhor opção é pré-cozinhar as batatas antes de as guardar no congelador.

RELACIONADOS
No meio da tragédia, Maria Helena celebrou 103 anos e nunca imaginou ter estes convidados na sua festa-surpresa
Caminhar a este ritmo pode reduzir em 30% o risco de problemas cardíacos, revela estudo
Menos stress e mais energia natural: especialistas recomendam substituir o café a meio da manhã por isto
Este peixe que os portugueses tanto gostam beneficia a memória e atenção, garante especialista
Máquina de lavar a loiça a cheirar mal? Descobrimos o produto da Mercadona que a vai deixar impecável
Mais Vistos
00:01:26
Dois às 10
Ninguém esperava. Instrutor Marques revela finalmente a sua idade
tvi
00:01:26
Dois às 10
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
tvi
00:03:36
Dois às 10
Instrutor Marques revela a reação da mulher aos comentários dos recrutas ao seu corpo
tvi
00:02:00
1ª Companhia
«Não queres acrescentar aí um baile de máscaras?»: As sugestões de Filipe Delgado para a lista de pedidos
tvi
Destaques IOL
Saude
Médicos avisam: para acelerar o metabolismo e perder peso, deve jantar a esta hora específica
Saude
Ninguém diz que este homem tem 82 anos. E explica como consegue ter uma saúde de 30
Saude
Médicos desaconselham hábito muito comum entre os portugueses. Também coloca isto na mesa de cabeceira?
Dicas
Podemos congelar batatas cruas já descascadas? Resposta pode surpreender
Mais Lidas
James Van der Beek
Famoso ator morre aos 48 anos. A notícia foi confirmada pela mulher, nas redes sociais
Famosos
Secretário de governo dispara contra filhos e mata-se. Uma das crianças morreu e outra luta pela vida
selfie
Catarina Furtado
Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais
Depressão Oriana
Depressão Oriana traz novamente chuva e vento por vezes forte. Estes serão os distritos afetados
away
Liga
Benfica: Fredrik Aursnes lesiona-se no treino e falha Santa Clara
maisfutebol
Dois às 10
Fora da «1.ª Companhia», instrutor Marques desfaz dúvidas sobre Filipe Delgado e revela o que todos já suspeitavam
tvi