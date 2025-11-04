Influencer revela o segredo para evitar o bolor e humidade nas gavetas (e só precisa de cola branca)

O que deve (e não deve) fazer ao usar o desumidificador em casa

Com o tempo húmido, é comum que as gavetas de casa acumulem humidade e acabem por ganhar um cheiro desagradável a mofo. Mesmo aquelas que raramente são abertas não escapam a este problema. Felizmente, há um truque simples que promete resolver a situação e quem já o experimentou garante que funciona mesmo.

A dica foi partilhada pela criadora de conteúdos @sorrialista que revelou um método prático e económico para evitar o aparecimento de bolor nas gavetas. Nos comentários, são muitas as pessoas que asseguram ter obtido excelentes resultados.

O processo é simples: basta virar as gavetas ao contrário, limpar bem o fundo com um pano seco para eliminar o pó e, com a ajuda de um pincel, aplicar uma fina camada de cola branca. Depois, é só deixar secar completamente antes de voltar a colocar tudo no lugar.

Segundo explica, o segredo está na cola branca, que cria uma barreira protetora sobre a madeira, impedindo que a humidade se infiltre e dando fim ao problema do mofo de forma eficaz e duradoura.