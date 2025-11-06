Bolor nas juntas de silicone junto ao lava-loiças ou banheira? É isto que deve fazer

O bolor que se forma no silicone à volta do lava-loiças da cozinha ou na banheira é um problema comum em muitas casas e pode comprometer a higiene do espaço. Mesmo depois de uma limpeza a fundo, aquelas manchas escuras insistem em permanecer.
No entanto, segundo a criadora de conteúdos Dicas da Paula, existem formas práticas que ajudam a eliminar o bolor de uma vez.
Uma das soluções mais eficazes é a mistura de bicarbonato de sódio com vinagre branco. Basta juntar os dois ingredientes até formar uma pasta e aplicá-la diretamente nas zonas com bolor. Depois de deixar atuar durante cerca de 15 minutos, é só enxaguar. Para facilitar melhor a aplicação, com uma escova de dentes velha esfregue nas zonas mais afetadas.
Outra opção passa por usar lixívia pura com algodão. O truque está em embeber um pedaço de algodão em lixívia e colocá-lo sobre o silicone afetado. Ao fim de uma hora, o resultado é visível: o silicone volta a ficar como novo.
Já quem prefere uma alternativa mais leve pode recorrer a um spray de álcool com óleo essencial de limão, que não só ajuda na limpeza como também previne o reaparecimento do bolor e deixa um aroma fresco na cozinha ou na casa de banho.