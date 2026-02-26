Facebook Instagram
Nunca seque a roupa neste sítio: pode ser a causa da humidade em casa, alerta especialista

Especialista revela o pior sítio para secar roupa em dias de chuva
Hoje às 10:58
Humidade
Humidade
Azulejos da casa de banho com humidade e bolor? Basta utilizar isto e ficam como novos

Secar a roupa no radiador pode parecer um truque rápido e prático, especialmente nos dias frios e chuvosos, mas especialistas alertam que esta prática pode causar mais problemas do que soluções.

Citado pelo site El Mueble, o engenheiro industrial, Jorge Morales, explica que colocar a roupa diretamente sobre o radiador bloqueia a saída de calor, reduzindo a eficiência do aquecimento e aumentando a humidade no ar, o que pode levar à condensação em paredes e janelas, ao aparecimento de bolor e até a problemas de saúde.

Para evitar estes problemas, o especialista recomenda colocar uma cadeira em frente ao radiador e estender a roupa sobre ela, aproveitando o calor sem obstruir o aparelho, ou usar acessórios específicos que se fixam ao radiador e permitem secar a roupa de forma eficiente.

 

