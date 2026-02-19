Facebook Instagram
Dicas

Pendurar a toalha de banho neste sítio pode fazer com que ganhe fungos. E quase todos o fazemos

Nunca mais pendure a toalha neste sítio
IOL
Há 2h e 14min
Toalha de banho Foto: James Fitzgerald, Unsplash
Humidade, mofo e bolor: alemães fazem isto à casa todos os dias durante 5 a 10 minutos

Uma toalha de banho pode parecer limpa depois de usada, mas se não secar corretamente transforma-se rapidamente num foco de cheiros desagradáveis e bolor,  sobretudo em casas de banho pequenas ou com pouca ventilação. E o problema pode não estar na frequência das lavagens, mas sim na forma como é pendurada.

Em declarações ao site Real Simple, especialistas em lavandaria e limpeza alertam que o erro mais comum é dobrar a toalha ao meio antes de a colocar na barra ou no gancho. Ao fazê-lo, a humidade fica retida entre as camadas do tecido, impedindo que o ar circule e que a secagem seja uniforme.

“A melhor forma de evitar o cheiro a mofo é deixar a toalha respirar”, explicam os especialistas, que recomendam pendurá-la totalmente aberta após cada utilização. Mesmo quando é colocada sobre uma barra, o ideal é garantir que os lados não ficam sobrepostos.

Uma toalha deve secar completamente no prazo de quatro a seis horas. Quando isso não acontece, as fibras permanecem húmidas e criam o ambiente perfeito para o desenvolvimento de bactérias e bolor. Se a toalha secar de forma rápida e uniforme, pode ser reutilizada sem necessidade de lavagem imediata.

Para além de a estender totalmente, os especialistas aconselham a sacudir a toalha antes de a pendurar. Este gesto simples ajuda a soltar as fibras e facilita a circulação de ar.

Nem todos os sítios da casa de banho são adequados para secar toalhas. A barra do chuveiro, por exemplo, é um dos piores locais devido ao vapor acumulado e à falta de ventilação, especialmente se o cortinado for fechado após o banho. Também pendurar a toalha atrás da porta, num espaço fechado e sem circulação de ar, pode atrasar significativamente a secagem.

Outro erro frequente é colocar toalhas ainda húmidas diretamente no cesto da roupa suja. Se não estiverem completamente secas, podem desenvolver bolor e transmitir odores ao restante vestuário.

Regra geral, as toalhas devem ser lavadas a cada três a quatro utilizações. No entanto, em ambientes mais húmidos ou em casas de banho com pouca ventilação, pode ser necessário encurtar esse intervalo para dois em dois dias.

