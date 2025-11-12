Facebook Instagram
Cabeleireira aponta um dos erros mais comuns entre as mulheres de 60 anos quando secam o cabelo

IOL
Há 1h e 33min
Secar o cabelo
Secar o cabelo

Foto: User18526052, Freepik

Existe um erro que muitas mulheres de 60 anos (e não só) fazem ao secar o cabelo: secar o cabelo com o secador na potência máxima de calor e muito perto da fibra capilar. A cabeleireira Rosi Fernández explica que este hábito pode deixar o cabelo maduro sem brilho, mais frágil e propenso à quebra.

Em declarações ao site Clara, a especialista explica que à medida que envelhecemos, o cabelo torna-se mais fino, perde densidade e capacidade de reter hidratação. Por isso, uma secagem incorreta pode acentuar problemas como ressecamento e encrespamento. “O calor direto e excessivo resseca a fibra e acentua a fragilidade natural do cabelo maduro”, explica Rosi Fernández.

A cabeleireira destaca ainda a importância do uso de protetores térmicos, que criam uma barreira de proteção, evitando a desidratação e preservando a elasticidade do cabelo. Para um secado saudável, Rosi recomenda manter o secador a uma distância de 15 a 20 centímetros, usar temperatura média, movimentar o aparelho continuamente e retirar o excesso de humidade com uma toalha antes de secar.

Para além disso, acrescenta ainda que produtos nutritivos, como séruns ou óleos leves aplicados das pontas ao meio do cabelo, podem ajudar a reduzir o encrespamento e aumentar o brilho. “Seguindo estes passos, qualquer mulher pode manter o cabelo saudável, bonito e luminoso, mesmo aos 60 anos”, conclui.

 

