Cabelo mais jovem depois dos 50? Especialista revela os tons que fazem a diferença
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Especialista explica como escolher a cor de cabelo ideal para parecer mais jovem
Escolher a cor de cabelo certa pode fazer mais pelo rosto do que se imagina. Em declarações ao site Telva, segundo a especialista em coloração Edviga Bobocea, o tom ideal não só valoriza os traços como pode suavizar rugas e devolver luminosidade à pele, um verdadeiro efeito “anti-idade” sem recorrer a tratamentos estéticos.
A cabeleireira defende que, a partir dos 50 anos, há escolhas que fazem toda a diferença, e outras que devem ser evitadas.
A cor de cabelo pode mesmo rejuvenescer?
Sim. Tal como um bom corte, a coloração tem impacto direto na aparência. Enquanto o corte define a estrutura do rosto, a cor trabalha a luz e pode funcionar como um “corretor”, suavizando linhas de expressão e eliminando o aspeto baço da pele.
Que tons ajudam a disfarçar rugas?
Os tons mais eficazes são os quentes e luminosos, como mel, caramelo ou cobres suaves. Estes refletem a luz e criam um efeito de frescura no rosto. Pelo contrário, cores muito escuras tendem a endurecer os traços e a evidenciar marcas de expressão.
Há cores que devem ser evitadas com a idade?
De acordo com a especialista, pretos intensos e castanhos muito escuros criam contrastes demasiado fortes com a pele, acentuando rugas. Já os loiros muito frios ou acinzentados podem “apagar” o rosto e transmitir um ar cansado.
As madeixas fazem diferença?
Fazem, e muita. As madeixas e reflexos funcionam quase como maquilhagem para o cabelo. Ao criar pontos de luz, sobretudo junto ao rosto, ajudam a iluminar a pele e a suavizar imperfeições. Técnicas mais naturais, que imitam o efeito do sol, estão cada vez mais em destaque.
E os cabelos brancos, escondem-se ou assumem-se?
A tendência atual passa por integrá-los. Em vez de esconder totalmente as canas, técnicas como o “grey blending” permitem misturá-las com reflexos subtis, criando um resultado mais natural e moderno.
Qual é o erro mais comum?
O maior erro é optar por extremos: ou cores demasiado escuras para cobrir totalmente as canas, ou loiros uniformes e artificiais. Ambos podem envelhecer a aparência em vez de a suavizar.
Qual é o truque mais simples para rejuvenescer o cabelo?
Adicionar pontos de luz em tons quentes à volta do rosto. Pequenas mudanças podem criar um efeito imediato de luminosidade e frescura, sem necessidade de uma transformação radical.
No final, a recomendação é clara: mais do que seguir tendências, o segredo está em escolher uma cor que ilumine o rosto e respeite a base natural do cabelo. Porque, muitas vezes, rejuvenescer está apenas à distância do tom certo.