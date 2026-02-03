Como evitar acordar com o cabelo cheio de nós: o que deve fazer antes de dormir

Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas

Acordar com o cabelo cheio de nós é um problema comum, especialmente para quem tem cabelo comprido ou espesso. Especialistas em cuidados capilares alertam que a forma como se trata o cabelo antes de dormir pode ter um impacto significativo na sua saúde, na resistência dos fios e até na qualidade do sono.

De acordo com o site News 18, os especialistas explicam que dormir com o cabelo solto permite que o couro cabeludo respire livremente, prevenindo o acumular de suor e humidade, que podem provocar caspa e comichão. Além disso, evita a tensão nas raízes, diminuindo a quebra e a queda de cabelo. No entanto, o movimento durante a noite pode provocar frizz e nós, tornando o cabelo mais difícil de pentear ao acordar.

Uma alternativa é dormir com uma trança leve e solta, que mantém o cabelo organizado, previne nós e reduz a quebra. É importante, porém, evitar tranças apertadas, pois estas podem causar pressão no couro cabeludo, queda de cabelo, entradas na linha capilar e até dores de cabeça. Para proteger os fios, recomenda-se utilizar elásticos suaves ou fitas de tecido em vez de elásticos comuns.