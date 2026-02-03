Facebook Instagram
Dicas

Como evitar acordar com o cabelo cheio de nós: o que deve fazer antes de dormir

Proteja o cabelo durante a noite e acorde sem nós
IOL
Há 1h e 39min
Cabelo
Cabelo
Foto: freepik
Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas

Acordar com o cabelo cheio de nós é um problema comum, especialmente para quem tem cabelo comprido ou espesso. Especialistas em cuidados capilares alertam que a forma como se trata o cabelo antes de dormir pode ter um impacto significativo na sua saúde, na resistência dos fios e até na qualidade do sono.

De acordo com o site News 18, os especialistas explicam que dormir com o cabelo solto permite que o couro cabeludo respire livremente, prevenindo o acumular de suor e humidade, que podem provocar caspa e comichão. Além disso, evita a tensão nas raízes, diminuindo a quebra e a queda de cabelo. No entanto, o movimento durante a noite pode provocar frizz e nós, tornando o cabelo mais difícil de pentear ao acordar.

Uma alternativa é dormir com uma trança leve e solta, que mantém o cabelo organizado, previne nós e reduz a quebra. É importante, porém, evitar tranças apertadas, pois estas podem causar pressão no couro cabeludo, queda de cabelo, entradas na linha capilar e até dores de cabeça. Para proteger os fios, recomenda-se utilizar elásticos suaves ou fitas de tecido em vez de elásticos comuns.

 

RELACIONADOS
Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas
Dyson, cuidado: o modelador de cabelo que conquistou as redes sociais está no Pingo Doce
Cabelos brancos cedo? Estudos revelam que pode estar a faltar esta vitamina
Todos os dias ou dia sim, dia não: dermatologistas explicam a frequência ideal para lavar o cabelo
Cientistas desenvolvem sérum para a alopécia que promete fazer crescer o cabelo em 20 dias
Mais Vistos
00:03:43
1ª Companhia
O momento mais esperado! Instrutor Joaquim avalia imitação de Filipe Delgado
tvi
00:02:40
Dois às 10
Cláudio Ramos esclarece alegada tensão com André Ventura: “Contra o André não terei nada”
tvi
00:03:50
Dois às 10
Após assistir a imagens, Cristina Ferreira confronta André Ventura: “Tenho de lhe dizer isto”
tvi
00:02:46
Dois às 10
De esteticista a dona de uma agência funerária. Susana afirma: "Faço o mesmo. O que muda é a temperatura corporal"
tvi
Destaques IOL
Receitas
Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita
IKEA
Peça da IKEA de 11 euros acaba de vez com o pesadelo de cómodas e bancadas cheias de tralha
Cuidados
Usar sacos de água quente pode ser perigoso. Jovem partilha o que lhe aconteceu
Novidades
Atenção Conforama e IKEA: Aldi vai ter um sobrecolchão por menos de 25 euros
Mais Lidas
Tempestade leonardo
Vem aí vento e chuva forte outra vez: é por aqui que vai entrar a tempestade Leonardo
away
José Moutinho
Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos
Joao jesus
Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos
Guerra
O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia
cnn
Rosa bela
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Famosos
João Patrício recebe triste notícia: "Deixou-nos hoje. Obrigado por tanto"
selfie