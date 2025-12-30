Uma folha de papel é tudo o que precisa para limpar as caixas de plástico com gordura

Quem nunca lavou tupperwares ou caixas de plástico e, mesmo depois de bem esfregados, continuaram com aquela gordura teimosa agarrada ao plástico?
A pensar nisso, a criadora de conteúdos @maezinhadajuju partilhou uma dica prática e eficaz para acabar com a gordura acumulada e tornar o processo de lavagem muito mais simples.
Para colocar o truque em prática, só precisa de três coisas: água, detergente da loiça e uma folha de papel de cozinha ou um guardanapo. O método é simples: encha o tupperware com água e detergente, coloque a folha de papel no interior, feche bem com a tampa e agite durante alguns segundos.
No final, basta passar rapidamente com uma esponja e enxaguar. Com este truque, a gordura sai com muito mais facilidade, deixando o tupperware limpo.