Uma folha de papel é tudo o que precisa para limpar as caixas de plástico com gordura

Hoje às 15:29
Nunca mais deite fora as cascas dos legumes: aprenda a fazer caldo caseiro com esta dica incrível

Quem nunca lavou tupperwares ou caixas de plástico e, mesmo depois de bem esfregados, continuaram com aquela gordura teimosa agarrada ao plástico? 

A pensar nisso, a criadora de conteúdos @maezinhadajuju partilhou uma dica prática e eficaz para acabar com a gordura acumulada e tornar o processo de lavagem muito mais simples.

Para colocar o truque em prática, só precisa de três coisas: água, detergente da loiça e uma folha de papel de cozinha ou um guardanapo. O método é simples: encha o tupperware com água e detergente, coloque a folha de papel no interior, feche bem com a tampa e agite durante alguns segundos.

No final, basta passar rapidamente com uma esponja e enxaguar. Com este truque, a gordura sai com muito mais facilidade, deixando o tupperware limpo.

