Não use apenas detergente e água quente: é isto que falta para o seu caixote não cheirar mal

Nem água fria, nem vinagre: é assim que deve lavar os morangos para durarem uma semana

Água quente e detergente, como todos sabemos, fazem o básico, mas quem já esfregou o caixote do lixo sabe bem que o cheiro às vezes não sai assim tão facilmente. As bactérias acumulam-se no fundo e nas paredes e é preciso mais do que uma passagem rápida para as eliminar.

O vinagre branco resulta muito bem nisto. Citado pelo site El Cronista, especialistas explicam que o uso do vinagre vai neutralizar os odores, cortar a gordura e a sujidade acumulada e não deixa resíduos tóxicos, ao contrário de muitos produtos de limpeza que temos no armário. E o mais provável é já ter uma garrafa em casa.

Para limpar, esvazie o caixote, tire o saco e borrife o vinagre branco por todo o interior. Deixe ficar uns 10 a 15 minutos, esfregue com uma esponja ou escova e passe por água. Deixe secar bem antes de meter um saco novo e está feito.

Uma vez por semana chega para manter o caixote sem cheiros. No verão ou quando há mais resíduos orgânicos, vale a pena repetir mais vezes.