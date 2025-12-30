Nunca mais deite fora as cascas dos legumes: aprenda a fazer caldo caseiro com esta dica incrível

É por isto que deve ferver casca de limão, canela e gengibre. E não é para beber

Em vez de comprar caldos já prontos, é possível preparar um caldo de legumes caseiro, saboroso, evitando o desperdício. A dica é da criadora de conteúdos Alice Miranda, conhecida como @apalipicepe no Instagram.

Num vídeo publicado nas redes socias, a criadora de conteúdos explicou que sempre que cozinha guarda os restos de legumes, cascas, talos e folhas, e congela para usar mais tarde. Entre os favoritos estão cascas de cebola e alho, talos de aipo e cenoura, enquanto evita alguns, como talos de brócolos ou casca de abóbora.

Para preparar o caldo, basta colocar todas as sobras num robôt de cozinha ou numa panela normal, cobrir com água, adicionar sal, pimenta, dentes de alho e, se houver, um raminho de coentros. Depois é só deixar cozinhar durante cerca de meia hora.

E o melhor: este caldo caseiro pode ser a base de várias receitas, como um risoto delicioso, garantindo sabor e sustentabilidade na cozinha.