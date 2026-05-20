Dicas
Ventoinha
Ventoinha

Não tem ar condicionado e sofre com o calor? Experimente fazer isto à ventoinha
IOL
Há 2h e 12min
Mais 6 sugestões
Esqueça o guarda-sol tradicional: novidade do Aldi vai ser um sucesso neste verão
Já há data de reabertura para um dos parques aquáticos mais perto de Lisboa
Águas cristalinas, cascatas e natureza: “é um verdadeiro paraíso escondido” em Portugal
Este pedaço de terra é um paraíso em Portugal e tem água quente. Barco para lá chegar custa 2 euros
Vestidos de festa e casamentos: portuguesas rendidas a estas marcas espanholas
Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão

Esta dica é incrível para quem tem ventoinha em casa

Com os dias mais quentes a aproximarem-se, regressa também a dificuldade para dormir durante a noite, especialmente para quem não tem ar condicionado em casa. Para quem sofre com o calor e apenas utiliza uma ventoinha para refrescar o quarto, há um truque simples que pode fazer diferença e que está a ganhar popularidade nas redes sociais.

A dica foi partilhada pela página de Instagram The Range UK e consiste em algo bastante simples: colocar a ventoinha virada para fora da janela em vez de direcionar o ar para dentro do quarto.

Segundo a publicação, este método ajuda a expulsar o ar quente acumulado no interior da divisão, criando uma sensação mais fresca ao fim de algum tempo. Em vez de circular o ar quente dentro do quarto, a ventoinha funciona como uma espécie de sistema de extração, ajudando a melhorar o ambiente durante a noite.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Range (@therangeuk)
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Esqueça o guarda-sol tradicional: novidade do Aldi vai ser um sucesso neste verão
Já há data de reabertura para um dos parques aquáticos mais perto de Lisboa
Águas cristalinas, cascatas e natureza: “é um verdadeiro paraíso escondido” em Portugal
Este pedaço de terra é um paraíso em Portugal e tem água quente. Barco para lá chegar custa 2 euros
Vestidos de festa e casamentos: portuguesas rendidas a estas marcas espanholas
Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão