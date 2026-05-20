Não tem ar condicionado e sofre com o calor? Experimente fazer isto à ventoinha

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Com os dias mais quentes a aproximarem-se, regressa também a dificuldade para dormir durante a noite, especialmente para quem não tem ar condicionado em casa. Para quem sofre com o calor e apenas utiliza uma ventoinha para refrescar o quarto, há um truque simples que pode fazer diferença e que está a ganhar popularidade nas redes sociais.

A dica foi partilhada pela página de Instagram The Range UK e consiste em algo bastante simples: colocar a ventoinha virada para fora da janela em vez de direcionar o ar para dentro do quarto.

Segundo a publicação, este método ajuda a expulsar o ar quente acumulado no interior da divisão, criando uma sensação mais fresca ao fim de algum tempo. Em vez de circular o ar quente dentro do quarto, a ventoinha funciona como uma espécie de sistema de extração, ajudando a melhorar o ambiente durante a noite.